Испанский теннисист Фелисиано Лопес стал долгожителем турниров Большого Шлема

Нынешний турнир стал для 36-летнего Фелисиано 67-ым в карьере. Тем самым он обогнал швейцарца Роджера Федерера, правда Федерер при этом выиграл 20 турниров Большого Шлема, а Лопес ни одного, тем не менее, держать себя в такой форме столько лет удается не каждому. Анастасия Павлюченкова уступила, и что самое обидное в свой день рождения теннисистке из Тайваня Си Сувей. После неудачи в первой партии Настя смогла отыграться, но в третьем сете соперница оказалась сильнее. Еще одна россиянка Натялья Вихлянцева сыграла драматичный матч против Джоанны Конты из Великобритании. В первом сете на тай-брейке она дважды могла выиграть партию одним ударом, но не использовала шанс, а во втором отыграла пять матч-болов, но Конта все таки завершила матч в свою пользу.

Наша знаменитая теннисистка Светлан Кузнецова после поражения на Уимблдоне впервые в своей карьере опустится за пределы первой сотник рейтинга