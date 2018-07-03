В Краснодаре произошел крупный пожар на территории торгового центра
Огонь распространился на территории площадью около 600 квадратных метров. Как уточняет источник агентства «Интерфакс», горят складские помещения торгового центра «Северяне». В свою очередь, источник агентства ТАСС в экстренных службах сказал, что есть угроза распространения огня на соседние здания. Сведений о пострадавших не поступало.
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racerx 03 июля 2018 | 17:11
"Никогда такого не было и вот - опять..." (с)