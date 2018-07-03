Американские сенаторы встретились сегодня с депутатами Госдумы
Переговоры продолжались около двух часов. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава американской делегации Ричард Шелби демонстративно жали друг другу руки и говорили, что российская делегация намерена нанести ответный визит. Вячеслав Володин сказал, что информация о содержании беседы появится позже. Ричард Шелби сообщил, что речь шла, в том числе, о предстоящей встрече лидеров России и США.
В Госдуме уже заявили, что будут ждать официального приглашения от сенаторов в Вашингтон.
Комментарии3
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nikolaitschi 03 июля 2018 | 17:12
Все когда-то заканчивается. Загулявшего драчуна рано или поздно возвращают в свой барак. А потом бывает .... утро.
klegg 03 июля 2018 | 17:14
совершенно очевидно, печеньки выпрашивали у своих американских хозяев
odobryam_s 03 июля 2018 | 17:14
Люди, реально принимающие судьбоносные для страны и мира зачем-то приехали к Петрушкам, надеваемым в нужную минуту на руку кукловода....