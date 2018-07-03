Американские сенаторы встретились сегодня с депутатами Госдумы

Переговоры продолжались около двух часов. После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава американской делегации Ричард Шелби демонстративно жали друг другу руки и говорили, что российская делегация намерена нанести ответный визит. Вячеслав Володин сказал, что информация о содержании беседы появится позже. Ричард Шелби сообщил, что речь шла, в том числе, о предстоящей встрече лидеров России и США.

В Госдуме уже заявили, что будут ждать официального приглашения от сенаторов в Вашингтон.