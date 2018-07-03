В ФСБ предложили приравнять компьютерные программы для скрытного получения информации к шпионской технике

Для этого предложено внести изменения в Уголовный кодекс, где такого рода программному обеспечению и спецсредствам будет дано новое определение.

Специалисты из Федеральной службы безопасности предлагают уточнить понятие о «специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации». Сейчас определения нет, но вполне возможно, что вскоре любые приборы, комплексы, инструменты или софт, которые помогают тайно, без огласки или в фоновом режиме получать информацию без ведома ее обладателя, с точки зрения буквы закона станут «шпионской техникой». В пояснительной записке к поправкам ФСБ сказано, что новое значение термина основано на позиции Конституционного суда, отмечает «Медиазона». Новое определение, по мнению ФСБ, позволит отличать шпионские устройства от приборов, которые «рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем». Широкую огласку этот вопрос получил после того, как курганский фермер Евгений Васильев пожаловался президенту, что против него возбудили уголовное дело за ошейник с GPS-трекером для коровы. Владимир Путин тогда пообещал разобраться. Дело против фермера закрыли, а прокуратуре пришлось извиняться.

На сегодня к программам негласного слежения можно отнести и многие из приложений к мобильным устройствам. Например, программы с функцией записи телефонного разговора.