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17:01, 03 июля 2018

В ФСБ предложили приравнять компьютерные программы для скрытного получения информации к шпионской технике

Для этого предложено внести изменения в Уголовный кодекс, где такого рода программному обеспечению и спецсредствам будет дано новое определение.

Специалисты из Федеральной службы безопасности предлагают уточнить понятие о «специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации». Сейчас определения нет, но вполне возможно, что вскоре любые приборы, комплексы, инструменты или софт, которые помогают тайно, без огласки или в фоновом режиме получать информацию без ведома ее обладателя, с точки зрения буквы закона станут «шпионской техникой». В пояснительной записке к поправкам ФСБ сказано, что новое значение термина основано на позиции Конституционного суда, отмечает «Медиазона». Новое определение, по мнению ФСБ, позволит отличать шпионские устройства от приборов, которые «рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем». Широкую огласку этот вопрос получил после того, как курганский фермер Евгений Васильев пожаловался президенту, что против него возбудили уголовное дело за ошейник с GPS-трекером для коровы. Владимир Путин тогда пообещал разобраться. Дело против фермера закрыли, а прокуратуре пришлось извиняться.

На сегодня к программам негласного слежения можно отнести и многие из приложений к мобильным устройствам. Например, программы с функцией записи телефонного разговора.

Комментарии

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s011ma 03 июля 2018 | 17:05

Ну ничего себе - а у меня есть англо-русский словарь! В печку?

post_v 03 июля 2018 | 17:11

s011ma:
=======
Запретить нахрен
таблицу умножения,
таблицу Менделеева,
таблицы Брадиса
таблицу растворимости солей !!!

а еще Ульянов-Ленин в тюрьме писал тайные послания молоком, которое наливал в чернильницу из хлеба
запретить и хлеб, и молоко

r88w556xl4 03 июля 2018 | 17:18

Давно пора вкатить иски шпионским компаниям Гуглу и Фейсбуку, которые без ведома пользователей следят за ними, собирая информацию о местоположении, личные данные и пр.

vezdehod 03 июля 2018 | 17:19

Контакт нормальный...На другое ФСБ не способно.

r88w556xl4 03 июля 2018 | 17:24

vezdehod: То есть если завтра на твой комп без твоего ведома установят программу для слежения за тобой, для сбора твоих личных данных, паролей, номеров банковских карт, то для тебя это будет норма и наказывать программиста не надо, он хорошим делом занимается?

Русофобы в своём антироссийском раже несут полную дичь. Слово ФСБ для них та красная тряпка, которая начисто выключает рассудок, как у того быка.

odobryam_s 03 июля 2018 | 17:24

s011ma: А я вообще по-английски могу спикать..... Как теперь жы-ы-ыть......

ugiazov 03 июля 2018 | 17:06

А как там с тайной переписки, ФСБ не объясняет?

racerx 03 июля 2018 | 17:08

Вы, чо, совсем с дуба рухнули? Первым ведь падет Женя Касперский с его наглым spyware, называемым почему-то "антивирусом имени_себя_любимого"!

sborisych 03 июля 2018 | 17:19

racerx:
Ну-ну, и Google.. Как, впроТчем, и все проТчие... Или опять, как всегда- этим можно, этим- нет?

racerx 03 июля 2018 | 17:23

sborisych: Да мне уже пофиг. Пусть хоть подобие китайского файерволла мутят. Лично я найду способ обойти это недоразумение.

drgonish 03 июля 2018 | 17:11

Под улюлюканье российских идиотов с иностранного гос. сектора был вышвырнут антивирус Касперского. Давайте, идиоты, поязвите на тему, что у вас отнимают право выбора.

sparky 03 июля 2018 | 17:13

Здорово, теперь Яндекс-директ можно будет признать шпионом.

racerx 03 июля 2018 | 17:18

sparky: Не можно. Яндекс, после первого одергивания, прогнулся "по самые помидоры". После навязанных фильтров, я попросту отказался от Я, как от новостного агрегатора. А контекстную рекламу, если говорить о директе, никогда не уберут.

(комментарий скрыт)

vezdehod 03 июля 2018 | 17:23

sparky:
Здорово, теперь Яндекс-директ можно будет признать шпионом.
=========================================================================================
Это их основная деятельность - не успеешь туда заглянуть на минутку,как они уже засветились.

sborisych 03 июля 2018 | 17:24

sparky:
Да ап чём говорить- практически любой сайт, любой магазин, и любой банк- не говоря о прочих, мягко говоря, учреждениях- собирают всю и любую инфу о посетителях, "позвонителях", и проТч...

vasya_von_smetankin 03 июля 2018 | 17:14

Почему только "программы?"
Да вообще всех приравнять к шпионам, а тех, кто башляет - оправдывать.
На месяц, например.
А потом опять...

yralez 03 июля 2018 | 17:16

Плодовитая Лубянка........кроме них еще кто то законы принимает ?

(комментарий скрыт)

stas12006 03 июля 2018 | 17:20

шпионов мало, шпионить в россии практически незачем-западу ничего нахрен не нужно от россии, а оправдать своё существование как-то надо

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riots 03 июля 2018 | 17:25

Чего ждать от кремля к финалу ЧМ ?

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