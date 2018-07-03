Аркадий Дворкович подал документы для участия в выборах президента Международной шахматной федерации
Об этом бывший вице-премьер рассказал агентству ТАСС.
На днях стало известно, что президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов решил не переизбираться на этот пост и поддержать кандидатуру Дворковича.
Комментарии5
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ematveev 03 июля 2018 | 16:46
А главный борец с коррупцией Каспаров денег уже собрал на очередную взятку? Или решил не участвовать в выборах? И, кстати, как там "самый справедливый суд" США, который грозился расследовать это дело? Втихомолку простили и замяли? Или будут держать его на этом крючке всю жизнь теперь?
ukov 03 июля 2018 | 16:52
ematveev:
нужно бы ещё ИААФ прихватить .
п-раст(лорд) Коэ достал...
kindman_a 03 июля 2018 | 16:54
ukov:
"...— Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу
неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда переезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
— Всего мира!!! — застонали оглушенные васюкинцы.
— Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!..." ("12 стульев")
nata_roo 03 июля 2018 | 17:01
С одной стороны, респект Кремлю: еще до ОИ 2014 он начал расставлять своих людей в международных спортивных федерациях, и грамотно это делает. С другой стороны, Дворкович даже Путина не может обыграть в шахматы, куда уж ему в президенты ФИДЕ! Праймериз нужны: кто выиграет у пернатого, тот и будет президентом ФИДЕ. Если никто не выиграет, то придется Володьке самому... Будет три поста совмещать: два президента + лидер нации...
odobryam_s 03 июля 2018 | 17:04
"На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни."
И. Ильф и Е. Петров. "12 стульев".