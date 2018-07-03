В России школьник впервые набрал 400 баллов за ЕГЭ
Он сдавал экзамены по русскому языку, математике, химии и биологии. Речь идет о выпускнике из Москвы.
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Он сдавал экзамены по русскому языку, математике, химии и биологии. Речь идет о выпускнике из Москвы.
Комментарии17
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sterhogolub 03 июля 2018 | 16:37
московский Горец?
kindman_a 03 июля 2018 | 16:45
sterhogolub:
"...Речь идет о выпускнике из Москвы..."
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Но ЕГЭ сдавал - почему-то - в школе в горном дагестанском ауле? :-))))
kottigr1 03 июля 2018 | 16:48
sterhogolub: "Кто не понял, тот поймет " - Кадыров.
sterhogolub 03 июля 2018 | 16:56
sterhogolub: Но вообще скромно, надо бы Тысячу баллов!!!
kindman_a 03 июля 2018 | 16:38
"...Речь идет о выпускнике из Москвы..."
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Почему-то сразу в голове возникает образ джигита, который не свяжет двух слов.....
ivar1964 03 июля 2018 | 16:47
kindman_a: Неужто Кадыров?
andreyoo 03 июля 2018 | 16:47
kindman_a: kindman_a: sterhogolub: Боже, ну почему, чем человек оппозиционнее, тем тупее?
tks 03 июля 2018 | 16:53
andreyoo: Боже, ну почему чем чел путинистее, тем у него проблемнее с ч/ю?
andreyoo 03 июля 2018 | 16:55
tks: Я-то понял, что это была попытка юмора. Только, чем человек оппозиционнее, тем юмор у него тупее. И злобнее. И не юмор...
gregor 03 июля 2018 | 16:48
В России школьник впервые набрал 400 баллов за ЕГЭ
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Это маленький Путин ... Володя Ленин .
tks 03 июля 2018 | 16:51
Это Дункан Маклауд московского розливу! ;')))
andreyoo 03 июля 2018 | 16:52
Не написали, он эти баллы заработал с игры или часть набрал по Олимпиадам.
Просто порой занятие призовых мест в Олимпиадах определенного уровня, дает 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету. И например химия с биологией могли быть получены так. М.б. даже математика. Хоть это и не отменяет факта, что все равно молодец.
kindman_a 03 июля 2018 | 17:02
andreyoo:
Слышь, судило - после Олимпиад надо все равно ЕГЭ сдавать: никаких преимуществ, если сдашь меньше, чем на 75 баллов.
andreyoo 03 июля 2018 | 17:08
kindman_a: Слышь, дебилло, прикинь, я знаю, потому что не либераст и у меня нормально с интеллектом. Наверное он сдал более 75-ти, ась?
Если человек занял призовое место на Олимпиаде где участвуют неск. тысяч человек со всей страны, то "весьма вероятно" на 75 сам ЕГЭ-то натянет.
platonnekafrin 03 июля 2018 | 16:53
"Не быть тебе в Москве, не жить тебе с людьми!" Кати ка ты в Нью Йорк! В Париж!
mihvol_57 03 июля 2018 | 17:11
platonnekafrin:
И чем быстрее, тем лучше. Пока тобой либо криминалитет либо фсбшники не заинтересовались. А есло этот выпускник останется в рашке - то только эти два пути у него и будут.
zolingen 03 июля 2018 | 17:02
За ним срочно приехали? Ну чтоб враги не перекупили.