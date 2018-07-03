Суд в Петербурге на 50 т. р. оштрафовал полицейского, который не стал мешать коллеге бить задержанного

Суд в Петербурге на 50 тысяч рублей оштрафовал полицейского, который из чувства солидарности не стал мешать коллеге бить задержанного. Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Артем Блыжков был инспектором патрульно-постовой службы. Он должен был контролировать действия двух других полицейских. В августе прошлого года один из них ударил в грудь и живот задержанного по административной статье, что привело к гибели человека. Блыжкова осудили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В мае его уволили из полиции.