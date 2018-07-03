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16:31, 03 июля 2018

Суд в Петербурге на 50 т. р. оштрафовал полицейского, который не стал мешать коллеге бить задержанного

Суд в Петербурге на 50 тысяч рублей оштрафовал полицейского, который из чувства солидарности не стал мешать коллеге бить задержанного. Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Артем Блыжков был инспектором патрульно-постовой службы. Он должен был контролировать действия двух других полицейских. В августе прошлого года один из них ударил в грудь и живот задержанного по административной статье, что привело к гибели человека. Блыжкова осудили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. В мае его уволили из полиции.

Комментарии

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yralez 03 июля 2018 | 16:37

Т. е. никакого преступления не совершал......ведь в должностные обязанности полицаев защита граждан от насилия не входит.

kottigr1 03 июля 2018 | 16:46

yralez: 50 тысяч деревянных за соучастие в убийстве для путинцев и по несколько лет колонии за "порванный погон" для настоящих патриотов России..

post_v 03 июля 2018 | 17:05

kottigr1:
....50 тысяч деревянных за соучастие в убийстве для путинцев
==========================================

то есть если полицейский будет бездействовать, если будут убивать его напарника, то штраф тоже будет 50 000 рублей ?

kulikdim 03 июля 2018 | 17:22

post_v: +11.80

andy66 03 июля 2018 | 17:04

полицейские-забиваки ((

hrenvam 03 июля 2018 | 16:37

В мае его уволили из полиции.
-----------------------------------
В июне приняли в росгвардию...

kottigr1 03 июля 2018 | 16:55

hrenvam: "По данным Росстата, в январе-апреле 2018 года в России убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) составила 121,3 тыс. человек. В январе–мае 2018 года этот показатель увеличился до 147,2 тыс. человек."

Подумаешь полицаи убили одного простолюдина.. У Путина вон масштаб побольше.. Счет на сотни тысяч.

danko1 03 июля 2018 | 16:42

За соучастие в убийстве- просто увольнение.
А того, кто убил за административное нарушение, повысили в должности?
И за прикосновение к этим отморозкам, избивающих на мирных акциях мирных людей уголовные сроки дают, а им самим квартиры.
Правда у одного полковника который старую травму в спортзале пытался за избиение его на митинге года назад выдать, обломилось. Видно, свои из зависти заложили.

ematveev 03 июля 2018 | 16:49

danko1:
Странно, а в той же Германии подельникам убийцы-полицейского даже штраф не дали. Так и прошли по делу свидетелями.

Ах, да, там же нет такого беспредела, как в России. Там не штрафуют за такое...

kottigr1 03 июля 2018 | 16:51

ematveev: Про Германию твоё враньё выглядит особо нелепо.. Давай лучше про то как в США негров вешают соври..

rogerrabbit 03 июля 2018 | 16:59

ematveev: Странно, а в той же Германии подельникам убийцы-полицейского даже штраф не дали.

бери больше - им там премию выписали
три премии
каждому

а самого назначили министром внутренних дел

диспетчер Карлос сказал
он врать не будет

ka_mate 03 июля 2018 | 16:48

То есть он не предотвратил убийство!
А почему не пишут как обошлись с убийцами?

ugiazov 03 июля 2018 | 16:55

А когда не насмерть, всё тихо проходит.

izleningrada 03 июля 2018 | 17:11

И опять столько возмущенных) ведь за такое злодеяние может быть только один приговор - растерзать!

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