Туроператор DSBW-Tours объявил о приостановке деятельности

Компания не может выполнить свои обязательства перед клиентами и партнерами. Об этом со ссылкой на руководство туроператора сообщает агентство «Интерфакс». Гендиректор компании Карен Гончаров отметил, что у клиентов, которые сейчас находятся за рубежом, есть обратные авиабилеты. Страховка позволит компенсировать неоказанные услуги.