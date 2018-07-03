Туроператор DSBW-Tours объявил о приостановке деятельности
Компания не может выполнить свои обязательства перед клиентами и партнерами. Об этом со ссылкой на руководство туроператора сообщает агентство «Интерфакс». Гендиректор компании Карен Гончаров отметил, что у клиентов, которые сейчас находятся за рубежом, есть обратные авиабилеты. Страховка позволит компенсировать неоказанные услуги.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kindman_a 03 июля 2018 | 16:35
Фуй ли, опять успехи в росте благосостоянии россиян сказываются...
tks 03 июля 2018 | 16:58
Крушение туроператоров - "звоночек" надвигающегося кризиса.
ebze 03 июля 2018 | 17:03
Какая-то странная «стабильность»