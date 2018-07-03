Z Архив новостей новости
5 18 6 2803
16:30, 03 июля 2018

Актер Никита Джигурда устроил перфоманс в Мосгоризбиркоме

Он появился в здании в сопровождении оркестра в килтах, исполняющего национальную шотландскую музыка на волынках. Делегация внесла в помещение коробки. Джигурда сказал, что в них подписи миллиона москвичей за него и его программу, — сообщает агентство «Интерфакс». Что именно находится в коробках, неизвестно. Прежде Джигурда сказал, что хочет стать мэром Москвы.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kindman_a 03 июля 2018 | 16:33

Представил сцену - Джигурда в качестве мэра открывает новую станцию метро - и сердце остановилось на мгновение. :-)))

ivar1964 03 июля 2018 | 16:45

kindman_a: А если человек послабее будет, то остановится навсегда.

pmasel 03 июля 2018 | 16:58

А ведь он может и выиграть. На фоне прочих зарегистрированных кандидатов он не так безумно и выглядит!

merelymy 03 июля 2018 | 17:23

В президенты, вот тогда уж окончательно... и чтобы все.
А Шарика?

twenty_two 03 июля 2018 | 16:33

Джигурда устроил перфоманс в Мосгоризбиркоме
---
подумал, насрал под дверью.

belovnikita 03 июля 2018 | 16:54

twenty_two: он по коробкам это сделал

golodomor_ze__hohlokost 03 июля 2018 | 17:09

belovnikita: "он по коробкам это сделал"--------Неее, в эти коробки нагадили миллион москвичей.

noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 16:33

Спешите видеть - украинский цирк в Москве!

vilingrad 03 июля 2018 | 16:37

noxepy_7_40_: Шотландский, балбес:)

max_otto 03 июля 2018 | 16:59

noxepy_7_40_: Напрасно вы так. Выборы это когда есть выбор. Так что это в РФ цирк/пародия/имитация как хотите называйте. Да и с клоунами нехватки не наблюдается...

blahovdav 03 июля 2018 | 17:00

noxepy_7_40_: Спешите видеть - украинский цирк в Москве!\\\\ Мдя...Интересно, что самое дерьмо, которое бывает в любой стране (джигурды, матвиенки , кобзоны, януковичеазировы) всплывает где то в Маскве...

hrenvam 03 июля 2018 | 16:34

А сам-то что, в лосинах был ?

tks 03 июля 2018 | 16:48

Да здравствует трэш!!
Я - за Джигурдурака!! ;')))

jblack2 03 июля 2018 | 16:53

Странно, но данный актёр памятен лишь своими дикими перформансами...

fmsf FMSF 03 июля 2018 | 16:56

jblack2:
Вы говорите, что это актер?
Тогда Вы папа римский.

odobryam_s 03 июля 2018 | 17:00

Старый маразматик!

s011ma 03 июля 2018 | 17:02

Ну не дай бог Собянин теперь где-нибудь появится без килта и волынки!

racerx 03 июля 2018 | 17:02

//...Что именно находится в коробках, неизвестно...//
Кот Шредингера, не меньше. Это и ежу понятно. Тут люди говорят, что, мол, этот придурок очередной балаган устроил, но это не так. Балаган устроил оленевод, заручившись поддержкой патентованных чидарасов из ЕдРА.

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 126 6 15912 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 294 6 22290 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 209 6 28984 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 431 6 49067 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Новости

Два человека могут быть причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии В скором времени Скотланд-Ярд может возбудить против подозреваемых уголовное дело…

5 62 6 7037
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 112 6 13157 08:59
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 89 6 10411 01.07
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 95 6 11251 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

О Сенцове и карательной системе Содержание Олега Сенцова в местах лишения свободы юридически необоснованно, политически отвратительно, нравственно аморально и бесчеловечно…

5 61 6 7720 10:55
Kсенцов, тюрьмы, рф, мнения
Блоги

Активисты движения «Открытая Россия» поставили в центре Москвы обмотанный колючей проволокой кубок ЧМ Таким образом они стараются рассказать гостям из разных стран мира о голодовке заключенного Олега Сенцова…

5 36 6 9179 26.06
Kфото, сенцов, москва, чм-2018, события
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 86 6 12143 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33124 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 86 6 12317 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 276 6 39492 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 85 6 12466 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 126 6 19387 27.06
Kчечня, пасе, государство, события

Популярное за неделю

Новости

В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови…

5 6 6 35332
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 86 6 140433 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 68 6 17563 29.06
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Каково в Чечне на самом деле Есть люди, испытывающие к Чечне и чеченцам нечто вроде… брезгливости что-ли. И данное обстоятельство мешает им увидеть всё собственными глазами…

5 219 6 305260 30.06
Kфото, путешествия, чечня, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 161 6 113264 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7092314
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3555811

Сегодня в эфире