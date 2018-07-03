Актер Никита Джигурда устроил перфоманс в Мосгоризбиркоме
Он появился в здании в сопровождении оркестра в килтах, исполняющего национальную шотландскую музыка на волынках. Делегация внесла в помещение коробки. Джигурда сказал, что в них подписи миллиона москвичей за него и его программу, — сообщает агентство «Интерфакс». Что именно находится в коробках, неизвестно. Прежде Джигурда сказал, что хочет стать мэром Москвы.
Комментарии18
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kindman_a 03 июля 2018 | 16:33
Представил сцену - Джигурда в качестве мэра открывает новую станцию метро - и сердце остановилось на мгновение. :-)))
ivar1964 03 июля 2018 | 16:45
kindman_a: А если человек послабее будет, то остановится навсегда.
pmasel 03 июля 2018 | 16:58
А ведь он может и выиграть. На фоне прочих зарегистрированных кандидатов он не так безумно и выглядит!
merelymy 03 июля 2018 | 17:23
В президенты, вот тогда уж окончательно... и чтобы все.
А Шарика?
twenty_two 03 июля 2018 | 16:33
Джигурда устроил перфоманс в Мосгоризбиркоме
---
подумал, насрал под дверью.
belovnikita 03 июля 2018 | 16:54
twenty_two: он по коробкам это сделал
golodomor_ze__hohlokost 03 июля 2018 | 17:09
belovnikita: "он по коробкам это сделал"--------Неее, в эти коробки нагадили миллион москвичей.
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 16:33
Спешите видеть - украинский цирк в Москве!
vilingrad 03 июля 2018 | 16:37
noxepy_7_40_: Шотландский, балбес:)
max_otto 03 июля 2018 | 16:59
noxepy_7_40_: Напрасно вы так. Выборы это когда есть выбор. Так что это в РФ цирк/пародия/имитация как хотите называйте. Да и с клоунами нехватки не наблюдается...
blahovdav 03 июля 2018 | 17:00
noxepy_7_40_: Спешите видеть - украинский цирк в Москве!\\\\ Мдя...Интересно, что самое дерьмо, которое бывает в любой стране (джигурды, матвиенки , кобзоны, януковичеазировы) всплывает где то в Маскве...
hrenvam 03 июля 2018 | 16:34
А сам-то что, в лосинах был ?
tks 03 июля 2018 | 16:48
Да здравствует трэш!!
Я - за Джигурдурака!! ;')))
jblack2 03 июля 2018 | 16:53
Странно, но данный актёр памятен лишь своими дикими перформансами...
fmsf FMSF 03 июля 2018 | 16:56
jblack2:
Вы говорите, что это актер?
Тогда Вы папа римский.
odobryam_s 03 июля 2018 | 17:00
Старый маразматик!
s011ma 03 июля 2018 | 17:02
Ну не дай бог Собянин теперь где-нибудь появится без килта и волынки!
racerx 03 июля 2018 | 17:02
//...Что именно находится в коробках, неизвестно...//
Кот Шредингера, не меньше. Это и ежу понятно. Тут люди говорят, что, мол, этот придурок очередной балаган устроил, но это не так. Балаган устроил оленевод, заручившись поддержкой патентованных чидарасов из ЕдРА.