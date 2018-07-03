Актер Никита Джигурда устроил перфоманс в Мосгоризбиркоме

Он появился в здании в сопровождении оркестра в килтах, исполняющего национальную шотландскую музыка на волынках. Делегация внесла в помещение коробки. Джигурда сказал, что в них подписи миллиона москвичей за него и его программу, — сообщает агентство «Интерфакс». Что именно находится в коробках, неизвестно. Прежде Джигурда сказал, что хочет стать мэром Москвы.