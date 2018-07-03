Оппозиционные кандидаты, претендовавшие на пост мэра Москвы, друг за другом выбывают из предвыборной гонки

Сегодня стало известно, что журналисту Антону Красовскому не удалось собрать необходимое для участия количество подписей. Муниципальный фильтр не прошел политик Дмитрий Гудков. Ранее глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин также сказал, что не сумел преодолеть муниципальный фильтр.

На сегодняшний день документы и подписи в Мосгоризбирком успешно сдали действующий глава города Сергей Собянин, Илья Свиридов от «Справедливой России» и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Кроме того, сегодня подписи в свою поддержку сдал в Мосгоризбирком выдвинутый коммунистами Вадим Кумин, — сообщает агентство «Интерфакс».