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16:30, 03 июля 2018

Оппозиционные кандидаты, претендовавшие на пост мэра Москвы, друг за другом выбывают из предвыборной гонки

Сегодня стало известно, что журналисту Антону Красовскому не удалось собрать необходимое для участия количество подписей. Муниципальный фильтр не прошел политик Дмитрий Гудков. Ранее глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин также сказал, что не сумел преодолеть муниципальный фильтр.

На сегодняшний день документы и подписи в Мосгоризбирком успешно сдали действующий глава города Сергей Собянин, Илья Свиридов от «Справедливой России» и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Кроме того, сегодня подписи в свою поддержку сдал в Мосгоризбирком выдвинутый коммунистами Вадим Кумин, — сообщает агентство «Интерфакс».

Комментарии

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liquidsky__ 03 июля 2018 | 16:33

Все, что нужно знать о оппозиции, это миллион подписей за Джигурду. Даже в него больше верят )

nf5096004 03 июля 2018 | 16:45

liquidsky__: условия регистрации надо менять, а не оппозицию обвинять. И зачем вообще тратить деньги на переназначение Собянина?

freedom55 03 июля 2018 | 16:54

liquidsky__: Ты не только дурак, но и подлец.

nikchimzwet886 03 июля 2018 | 16:39

Вот если бы сейчас шел 1989 год Б.Н.Ельцина тоже не пустили бы на выборы, или народ заставил бы пустить?

stebinmaku 03 июля 2018 | 16:43

Кандидаты-нефильтраты..

vezdehod 03 июля 2018 | 17:25

Интересно...А на что они надеялись, когда туда лезли - неужели думали. что прорвутся?

patlik 03 июля 2018 | 16:43

Если участки по выборам мэра Москвы открывают в других регионах то соответственно и подписи местных депутатов должны входить в этот фильтр. В таком случаи Собянин и компания тоже фильтр не прошли. Выборы без выбора. Кручу верчу запутать хочу.

gregor 03 июля 2018 | 16:45

Очень приятная компания ...... полицейский , поп , три девушки и я .

(комментарий скрыт)

parasuk_ 03 июля 2018 | 16:51

А в гнилом яблоке даже не смогли определиться кто будет представлять старого маразматика явлинского на выборах :)

nata_roo 03 июля 2018 | 16:52

Пардон, который из них оппозиционный? Вот Алеша был бы оппозиционным, LOL!

ugiazov 03 июля 2018 | 16:59

Кандидатов на выборы определяют достойнейшие. А как определить достойнейших? Достойнейшие и определяют.

zolingen 03 июля 2018 | 17:00

Лучше никакой оппозиции, чем такая.

fantforbarbi 03 июля 2018 | 17:19

zolingen: Точнее сказать,чтобы была оппозиция - должны быть условия для ее возникновения. Если так называемая оппозиция набирает 1% ,то это просто маргиналы. И если этот процент пилит еще и Яблоко - то это называется - Спойлер. Нет никакой оппозиции в России. Есть Царь , приближенные к телу и Опричина .

vilingrad 03 июля 2018 | 17:00

Получается, даже сексменьшинствам закрыт вход?! Ну, понятно, Навальный там, всякие левые... но п&д@р@сам!!!

d_moll 03 июля 2018 | 17:11

vilingrad: а представляете, если бы в столице самого высокодуховного царства процентов семь проголосовало бы за открытого гея? Человечеству наступил бы конец. Так что зря Красовский топил за Путина и единую Россию, у него не было шансов.

shlevet 03 июля 2018 | 17:24

vilingrad: //Получается, даже сексменьшинствам закрыт вход?...//
Ну почему же?
Он просто НЕ СМОГ собрать подписи, а так никто ему вход не закрывал

andy66 03 июля 2018 | 17:01

не "выбывают из предвыборной гонки", а "были недопущены к выборам"... тонкость формулировок - и никакого мошенства

lmontek 03 июля 2018 | 17:08

а есть о чем сожалеть, или о ком? там же одни неудачники

savbensmb 03 июля 2018 | 17:14

Вроде взрослые люди, всё ещё в "выборА" не наигрались? Оппозиция блин...

motooppic 03 июля 2018 | 17:16

оппозиционные уроды отсеиваются, а это значит, что демократия торжествует!

eduard53 03 июля 2018 | 17:19

Не пойму, чтО заставляет оппов упорно сражаться с мун.фильтром. Всё ж всем ясно: именно для того сей антиконституционный барьер и создавался, чтоб никакие оппы не мешали триумфально-пожизненному самопереназначению кремлежулья ...
ИМХО, даже у Дон Кихота и Ланцелота были более реалистичные цели в боях с ветряками и драконом ...

shlevet 03 июля 2018 | 17:22

//...Не удалось...//
Ключевая жизненная позиция оппозиции

lmontek 03 июля 2018 | 17:25

бороться за избирателя - то не "ватку" вскрывать ;-)

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