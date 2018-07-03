Шведское посольство в США сделало картинку-подсказку для тех, кто путает Швецию и Швейцарию
Шведское посольство в США сделало картинку-подсказку для тех, кто путает Швецию и Швейцарию, — сообщает Советский спорт. На картинке изображены флаги Швеции и Швейцарии, контуры их границ на карте, а также отличительные особенности стран.
В частности, на карте Швеции изображен викинг, однополая пара и знаменитые шведские фрикадельки. На карте Швейцарии золотые слитки и мешки с деньгами, а также часы и сыры.
Комментарии4
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ukov 03 июля 2018 | 16:10
Михаил Задорнов был прав!
Ну, тупые.
gvs 03 июля 2018 | 16:18
Одну страну символизируют деньги, а другую - голубые викинги )))
ostapbey 03 июля 2018 | 16:24
Россия бы отличалась от Франции боярышником..
А Голландия тюльпаном.
Даже..
ukov 03 июля 2018 | 16:55
ostapbey:
Уважаемый, вам бы кепку Остапа сменить на золотую гирю.