Шведское посольство в США сделало картинку-подсказку для тех, кто путает Швецию и Швейцарию, — сообщает Советский спорт. На картинке изображены флаги Швеции и Швейцарии, контуры их границ на карте, а также отличительные особенности стран.

В частности, на карте Швеции изображен викинг, однополая пара и знаменитые шведские фрикадельки. На карте Швейцарии золотые слитки и мешки с деньгами, а также часы и сыры.