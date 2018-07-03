Сегодня будет окончательно сформирован состав четвертьфинальных пар чемпионата мира по футболу

Менее, чем через час начнется матч между командами Швеции и Швейцарии. Швейцария пока единственная команда, которая смогла отобрать очки у Бразилии. Запомнились ее футболисты и политическими демонстрациями в игре с сербами, за что они были оштрафованы ФИФА. Их соперники – шведы набрали шесть очков в очень сложной группе. Могли набрать и больше, но пропустили от Германии на последней минуте матча, впрочем Германии это не помогло. В таком же неброском стиле Швеция оставила без чемпионата мира сперва Голландию, а потом Италию. Вторая пара может показать очень яркий футбол.

Англичане на этом турнире забивают много и со вкусом и даже побили свой рекорд за всю историю участия в чемпионатах мира, отправив шесть мячей в ворота Панамы. Их соперники колумбийцы неудачно начали групповой турнир, но с Польше и Сенегалом провели образцовые по содержанию встречи.

Обе сегодняшние встречи покажет канала Матч ТВ. В 17.00 – Швеция – Швейцария, в 21.00 Англия – Колумбия.