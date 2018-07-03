Канцлер и министр внутренних дел ФРГ разработали план по приему беженцев из третьих стран в транзитных центрах

Благодаря этому спор между лидерами двух партий консервативного блока ХДС/ХСС был закончен и опасность развала правительственной коалиции миновала.

Председатель баварского Христианско-социального союза и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер дал свое согласие на план Ангелы Меркель по урегулированию проблемы беженцев, попадающих в Германию через открытые границы Шенгена. Иммигранты, въехавшие в одну из стран Евросоюза, ранее могли свободно передвигаться по Европе. На саммите ЕС в конце июня было достигнуто предварительное соглашение об ответственности отдельных стран за предоставление убежища.

Хорст Зеехофер требовал от Меркель решения об отправке въехавших через границы Баварии беженцев в страны первичной регистрации. Речь идет об одном или нескольких мигрантах в день. Однако для политика это требование стало принципиальным, так как он надеялся получить благосклонность граждан перед выборами в парламент федеральной земли Бавария в октябре. В настоящее время абсолютное большинство ХСС попало под угрозу из-за популярности право-популистской партии «Альтернатива для Германии». Зеехофер шантажировал председателя Христианско-демократического союза канцлера Ангелу Меркель угрозой выхода его партии из консервативного блока. Это могло бы привести к распаду коалиционного правительства ФРГ.

Меркель долго сопротивлялась, но в конце концов пошла на уступки, предложив создание транзитных центров для временного задержания беженцев и отправки их обратно в страну первичной регистрации в Евросоюзе.

Партнер по коалиции — Социал-демократическая партия Германии пока не дала своего согласия на план Меркель и Зеехофера. Однако в качестве первичной реакции канцлер Австрии Себастиан Курц уже заявил о желании ввести контроли на границах своей страны.