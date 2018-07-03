Канцлер и министр внутренних дел ФРГ разработали план по приему беженцев из третьих стран в транзитных центрах
Благодаря этому спор между лидерами двух партий консервативного блока ХДС/ХСС был закончен и опасность развала правительственной коалиции миновала.
Председатель баварского Христианско-социального союза и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер дал свое согласие на план Ангелы Меркель по урегулированию проблемы беженцев, попадающих в Германию через открытые границы Шенгена. Иммигранты, въехавшие в одну из стран Евросоюза, ранее могли свободно передвигаться по Европе. На саммите ЕС в конце июня было достигнуто предварительное соглашение об ответственности отдельных стран за предоставление убежища.
Хорст Зеехофер требовал от Меркель решения об отправке въехавших через границы Баварии беженцев в страны первичной регистрации. Речь идет об одном или нескольких мигрантах в день. Однако для политика это требование стало принципиальным, так как он надеялся получить благосклонность граждан перед выборами в парламент федеральной земли Бавария в октябре. В настоящее время абсолютное большинство ХСС попало под угрозу из-за популярности право-популистской партии «Альтернатива для Германии». Зеехофер шантажировал председателя Христианско-демократического союза канцлера Ангелу Меркель угрозой выхода его партии из консервативного блока. Это могло бы привести к распаду коалиционного правительства ФРГ.
Меркель долго сопротивлялась, но в конце концов пошла на уступки, предложив создание транзитных центров для временного задержания беженцев и отправки их обратно в страну первичной регистрации в Евросоюзе.
Партнер по коалиции — Социал-демократическая партия Германии пока не дала своего согласия на план Меркель и Зеехофера. Однако в качестве первичной реакции канцлер Австрии Себастиан Курц уже заявил о желании ввести контроли на границах своей страны.
Комментарии9
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kindman_a 03 июля 2018 | 16:09
"...создание транзитных центров для временного задержания беженцев..."
Баржи в Средиземном море - не самое ли то?
Госпожа Меркель не смотрела Н.Михалкова?
twenty_two 03 июля 2018 | 16:13
kindman_a: А что, Михалкова еще кто то смотрит?
accyapa 03 июля 2018 | 17:03
kindman_a: "Баржи в Средиземном море - не самое ли то?"
.... Концлагеря. Это не гуманно.
Надо так: Беженцев на паромы, и у побережья Флориды на резиновые лодки, типа порыбачить.
А то получается Пиндосы гадят, а подтирает за ними Европа.
kondrakr 03 июля 2018 | 16:20
Ну смотрите. И Мама Меркель начинает что-то понимать в механике нелегальной миграции. Прекрасный шаг.
perestarok 03 июля 2018 | 16:42
kondrakr: "И Мама Меркель начинает что-то понимать в механике нелегальной миграции."
Просто надо было страны, откуда бегут люди, бомбить тщательнее. И проблемы бы не было.
pyco_mypucmo 03 июля 2018 | 16:47
perestarok: из-за путина не получается тщательнее. Он постоянно выводит космические войска.
zztop1960 03 июля 2018 | 17:19
perestarok: Россия бомбит , вот пусть и принимает из Европы беженцев
accyapa 03 июля 2018 | 16:59
"Транзитные центры".
Правильное название: "Концлагеря".
Лагеря в Ливии и Турции так и называются. И оплачивает их в основном Германия.
ugiazov 03 июля 2018 | 17:02
Да в Эмираты их. Или в Саудовскую Аравию.