Европейский суд по правам человека присудил компенсации за невыплату по советским облигациям 1982 года
В Страсбург пожаловались 15 россиян, однако удовлетворены жалобы только троих заявителей – они получат по 1800 евро в качестве компенсации морального вреда.
Комментарии4
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twenty_two 03 июля 2018 | 16:10
А остальные, держатели советских облигаций, обычно приобретенных под принуждением, как?
ukov 03 июля 2018 | 16:23
надеюсь выплату компенсаций за облигации возложат на "младореформаторов".
fmsf FMSF 03 июля 2018 | 16:31
twenty_two:
Подавайте в суд и приводите в качестве основания это решение.
andy66 03 июля 2018 | 16:40
дело очень прецедентное... представляете все бывшие советские граждане (в том числе и те что давно эмигрировали из РФ) предъявят свои иски к России? Здесь главное - суметь доказать наличие такие облигаций и факт невыплат по ним