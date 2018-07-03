Делегация американских конгрессменов приехала в Россию
Они провели переговоры в Госдуме. По просьбе американских конгрессменов, встреча была закрытой.
Сейчас было бы полезно наладить контакт между двумя странами, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В Госдуме приняли приглашение американских конгрессменов совершить ответный визит в США. Сроки пока не оговаривались.
Комментарии12
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kindman_a 03 июля 2018 | 16:06
В.Володин уже одарил их Забиваками, шапками-ушанками, "Столичной" и балалайками? :-)))
alehan15174 03 июля 2018 | 17:15
Приехали пендюрить путирашу! Покажите этим рашинским лодырям и нищебродным жуликам американский стиль работы!
viktorova 03 июля 2018 | 16:12
//Сейчас было бы полезно наладить контакт между двумя странами, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.//
Володин, походу, печеньки госдеповские с руки попробовал. Много не дали.
За следующими в америку поедет.
Страшно за человека, вдруг его ещё и гомосятиной заразят.
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 16:13
Эх, интересно, позовут демшизу за конгрессменами тарелки облизывать, как давеча в Киеве, после Байдена?
blahovdav 03 июля 2018 | 16:19
noxepy_7_40_:Свинопут не врубился?? Рашкованские депутаты встречаются со спонсорами терроризма (как заявляют рашкованские пропагандоны), наиглавнейшими врагами и поставлятелями вооружения, которым укропы распинают мальцов на досках обьявлений и крошат и геноцидят русоязычное население??? Толпы свинопутов должны табунами ложиться порд колеса лимузинов, не допуская такого бардака... Так, свинопутя??
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 16:25
blahovdav: Приятного аппетита, товарищ! Слава Украине!
kays 03 июля 2018 | 16:37
noxepy_7_40_: Какломразь какова? Весь говном изошел! Вонь на весь форум!
blahovdav 03 июля 2018 | 16:55
kays: Какломразь какова? Весь говном изошел! Вонь на весь форум!\\\\\ Еще один из стада... Портяныч, это вонь от вашего свинячьего стада. Что в моих словах не так?? Иль пиндосы уже не вороги?? Проголодались?? Печенек ждете?? Ну, ну...
blahovdav 03 июля 2018 | 16:53
noxepy_7_40_: Приятного аппетита, товарищ! Слава Украине!\\\\\\ Героям Слава! Путлер капут!
neyexo 03 июля 2018 | 16:18
//совершить ответный визит в США//
Наконец-то подумали думцы.
А женщинам можно даже хиджаб не надевать, как при визите в Иран
testmeter 03 июля 2018 | 16:47
Это пабеда Путина!
Пиндосы приехали прогнуться перед вяликими россиянами и просить у них печенек
zolingen 03 июля 2018 | 17:07
Интересно, какова цена визита?