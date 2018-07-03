Делегация американских конгрессменов приехала в Россию

Они провели переговоры в Госдуме. По просьбе американских конгрессменов, встреча была закрытой.

Сейчас было бы полезно наладить контакт между двумя странами, — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Госдуме приняли приглашение американских конгрессменов совершить ответный визит в США. Сроки пока не оговаривались.