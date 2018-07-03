В 18 часов завершается прием документов в Мосгоризбирком для регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы
Из трех десятков претендентов к этому моменту документы сдали лишь несколько человек.
Действующий градоначальник Сергей Собянин лично отнес подписи муниципальных депутатов и избирателей в Мосгоризбирком еще накануне. Судя по всему, он станет единственным самовыдвиженцем на предстоящих выборах, поскольку «муниципальный фильтр» удалось преодолеть только пятерым кандидатам, и четверо из них выдвинуты партиями. Среди них кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и Вадим Кумин от КПРФ. Они сдали документы сегодня. Пришел в Мосгоризбирком и политик Дмитрий Гудков, однако он сдал лишь 76 подписей муниципальных депутатов из 110 необходимых – этого недостаточно для регистрации. Не удалось преодолеть «муниципальный фильтр» и другим претендентам от оппозиции – Илье Яшину и Сергею Митрохину. А журналист Антон Красовский ранее сообщил, что не смог собрать нужное для выдвижения количество подписей избирателей.
Мосгоризбирком должен вынести решение о регистрации кандидатов в течение 10 дней после предоставления документов.
Комментарии6
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oldmen56 03 июля 2018 | 16:07
Зажигательные будут выборы.
osj99 03 июля 2018 | 16:32
oldmen56: не скажите. Уверен, что т.н. кандидаты от т.н системной оппозиции доставят нам немало весёлых минут, когда начнут раздувать щёки и издавать трубные звуки.
croaker 03 июля 2018 | 16:14
Прошедшие от партий кандидаты исключительно для того,чтобы создать легитимность, типа альтернативности, выборов. Вроде коврика, о который Собянин вытрет ноги. Никто их не знает, да и никому они на фиг не нужны. Единственная их цель - помочь Собянину,как кандидату от высшей власти, легализоваться на новый срок.
kp6ic 03 июля 2018 | 16:17
выборы, выборы, кандидаты...
s011ma 03 июля 2018 | 16:24
Бенгальский огонь победителю в соответствующее место для большей зажигательности.
vasya_von_smetankin 03 июля 2018 | 16:28
Кто же будет мэром Столицы Нашей Родины?
Какая интригующая интрига, это вам не ваши, придуманные МИ-6, футболы!