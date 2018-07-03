В 18 часов завершается прием документов в Мосгоризбирком для регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы

Из трех десятков претендентов к этому моменту документы сдали лишь несколько человек.

Действующий градоначальник Сергей Собянин лично отнес подписи муниципальных депутатов и избирателей в Мосгоризбирком еще накануне. Судя по всему, он станет единственным самовыдвиженцем на предстоящих выборах, поскольку «муниципальный фильтр» удалось преодолеть только пятерым кандидатам, и четверо из них выдвинуты партиями. Среди них кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и Вадим Кумин от КПРФ. Они сдали документы сегодня. Пришел в Мосгоризбирком и политик Дмитрий Гудков, однако он сдал лишь 76 подписей муниципальных депутатов из 110 необходимых – этого недостаточно для регистрации. Не удалось преодолеть «муниципальный фильтр» и другим претендентам от оппозиции – Илье Яшину и Сергею Митрохину. А журналист Антон Красовский ранее сообщил, что не смог собрать нужное для выдвижения количество подписей избирателей.

Мосгоризбирком должен вынести решение о регистрации кандидатов в течение 10 дней после предоставления документов.