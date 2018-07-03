В Швеции вручат альтернативную Нобелевскую премию по литературе
Более ста деятелей культуры основали новую академию, которая и выберет лауреата.
Напомним, Нобелевский комитет отказался вручать премию по литературе в этом году из-за скандала в Шведской академии, которая отвечает за отбор номинантов.
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andre_klimov 03 июля 2018 | 15:48
А почему эту премию называют Нобелевской? Она имеет какое-то отношение к фонду Нобеля? Премий может быть много и разных, но называться чужим именем - как-то уж совсем не прилично...