Размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличится в полтора раза
Размер премий правительства Москвы молодым ученым увеличится в полтора раза — до полутора миллионов рублей каждая, — такое постановление принято на заседании президиума столичного правительства. Этим же документом количество ежегодных премий увеличилось с 33 до 50.
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