АвтоВАЗ потратит более трех миллиардов рублей на улучшение труда сотрудников завода в Тольятти
В частности, предполагается отремонтировать места общего пользования и бытовые помещения, офисы, а также обновить спецодежду.
По итогам 2017 года на АвтоВАЗе числится более 37 с половиной тысяч сотрудников. Ранее компания объявила о намерении повысить оклады и тарифные ставки почти на 7% всем работникам.
Комментарии1
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alehan15174 03 июля 2018 | 15:46
По итогам 2017 года на АвтоВАЗе числится более 37 с половиной тысяч сотрудников.....занятых в производстве полного ГОВНА!
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Всегда удивляло - кто в 21 веке может до сих пор ездить на жигуле??? Покажите этих людей.