АвтоВАЗ потратит более трех миллиардов рублей на улучшение труда сотрудников завода в Тольятти

В частности, предполагается отремонтировать места общего пользования и бытовые помещения, офисы, а также обновить спецодежду.

По итогам 2017 года на АвтоВАЗе числится более 37 с половиной тысяч сотрудников. Ранее компания объявила о намерении повысить оклады и тарифные ставки почти на 7% всем работникам.