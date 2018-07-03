Полиция раскрыла криминальную схему кражи денег ВИП-клиентов Сбербанка, в которой участвовали пятеро сотрудников банка. В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержаны девять человек, — сообщает РБК.

По информации источников, злоумышленники перевели более 700 тысяч долларов с личного счета клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты. Удалось ли обналичить сертификаты, в МВД не уточнили.