Полиция раскрыла криминальную схему кражи денег ВИП-клиентов Сбербанка
Полиция раскрыла криминальную схему кражи денег ВИП-клиентов Сбербанка, в которой участвовали пятеро сотрудников банка. В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде задержаны девять человек, — сообщает РБК.
По информации источников, злоумышленники перевели более 700 тысяч долларов с личного счета клиентки Сбербанка в сберегательные сертификаты. Удалось ли обналичить сертификаты, в МВД не уточнили.
Комментарии3
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polsan 03 июля 2018 | 15:39
Это тот банк который ограбил уже раз граждан СССР, которые хранили на сберегательных книжках свои деньги!!
putn_pnh 03 июля 2018 | 15:41
ВИП-схема. ВИП-кража, ВИП-денег.
olegleon 03 июля 2018 | 15:43
полиция? а разве это не должна делать служба Сбербанка??