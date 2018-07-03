Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей полицейского Артема Блыжкова, на глазах которого другой полицейский насмерть забил задержанного, — сообщает Медиазона.

Блыжкова признали виновным по статье «злоупотребление должностными полномочиями». . Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у обвиняемого малолетнего ребенка, активное сотрудничество со следствием и раскаяние в содеянном.