Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей полицейского Артема Блыжкова
Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей полицейского Артема Блыжкова, на глазах которого другой полицейский насмерть забил задержанного, — сообщает Медиазона.
Блыжкова признали виновным по статье «злоупотребление должностными полномочиями». . Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у обвиняемого малолетнего ребенка, активное сотрудничество со следствием и раскаяние в содеянном.
Комментарии4
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angrew 03 июля 2018 | 15:40
А того полицейского,кто забил насмерть, на сколько оштрафовали? На 60 тыс., учитывая малолетних детей и престарелую бабушку?
simfu 03 июля 2018 | 15:44
Оштрафовали за то, что не помогал другому менту забивать потерпевшего, проявил бездействие по нейтрализации особо опасного гражданина?
gorga2 03 июля 2018 | 15:47
То есть он присyтствовал при том как совершается престyпление, и не выполнил слyжебный долг. Всего 50 тыс...
keg 03 июля 2018 | 15:47
не дорого оценили жизнь холопа....