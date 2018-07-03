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15:31, 03 июля 2018

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей полицейского Артема Блыжкова

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей полицейского Артема Блыжкова, на глазах которого другой полицейский насмерть забил задержанного, — сообщает Медиазона.

Блыжкова признали виновным по статье «злоупотребление должностными полномочиями». . Суд признал смягчающим обстоятельством наличие у обвиняемого малолетнего ребенка, активное сотрудничество со следствием и раскаяние в содеянном.

Комментарии

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angrew 03 июля 2018 | 15:40

А того полицейского,кто забил насмерть, на сколько оштрафовали? На 60 тыс., учитывая малолетних детей и престарелую бабушку?

simfu 03 июля 2018 | 15:44

Оштрафовали за то, что не помогал другому менту забивать потерпевшего, проявил бездействие по нейтрализации особо опасного гражданина?

gorga2 03 июля 2018 | 15:47

То есть он присyтствовал при том как совершается престyпление, и не выполнил слyжебный долг. Всего 50 тыс...

keg 03 июля 2018 | 15:47

не дорого оценили жизнь холопа....

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