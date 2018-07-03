Физлица, распространяющие материалы СМИ-иноагента и финансируемые за рубежом могут быть признаны иноагентами
Физические лица, распространяющие материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа также могут быть признаны иностранными агентами.
Такие поправки одобрил думский комитет по информационной политике. Кроме того, депутаты предложили т передать МИДу и Генпрокуратуре право вносить то или иное издание в реестр СМИ-иностранных агентов.
Комментарии5
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gvs 03 июля 2018 | 15:38
А родственников таких иноагентов тоже иноагентами признают? А соседей? ))))
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 15:40
И ДОЛЖНЫ быть признаны! Всё верно.
odobryam_s 03 июля 2018 | 15:46
gvs: А как же! Предыдущее поколение гебистов практиковало такие понятия, как: ЧСИР, АЛЖИР, "связи, ведущие к подозрению в измене Родины".... Потомки тоже не подведут дедов!
olegleon 03 июля 2018 | 15:47
gvs: "сосед иноагента" это круто. и на подъездах объявления "тут живут иноагенты"
putn_pnh 03 июля 2018 | 15:40
Т.е. все зарубежные новости будем узнавать от РашкиТудэй.