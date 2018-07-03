Физлица, распространяющие материалы СМИ-иноагента и финансируемые за рубежом могут быть признаны иноагентами

Физические лица, распространяющие материалы СМИ-иноагента и получающие финансирование из-за рубежа также могут быть признаны иностранными агентами.

Такие поправки одобрил думский комитет по информационной политике. Кроме того, депутаты предложили т передать МИДу и Генпрокуратуре право вносить то или иное издание в реестр СМИ-иностранных агентов.