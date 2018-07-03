В Рособрнадзоре объяснили лишение аккредитации «Шанинки» плохой подготовкой вуза к экспертизе

Глава ведомства Сергей Кравцов предложил руководству Высшей школы социальных и экономических наук оспорить решение об отказе в аккредитации в суде.

По мнению главы Рособрнадзора спорить о решении относительно «Шанинки» нужно в суде. При этом по сути непройденная аккредитация – итог нерасторопности администрации учебного заведения. Кравцов не стал давать оценку качеству образования в этом вузе, сославшись на невыполнение формальных условий аккредитации. Среди причин чиновник назвал запоздание по срокам подачи документов – их предоставили по его словам «впритык». С его слов, предвзятости в решении не было, поскольку требования и критерии оценки являются общими для всех. Это, уверен Кравцов, «не избирательная политика», а действенная процедура по «очистке системы высшего образования от недобросовестных вузов» и в ней «задействованы эксперты, а не чиновники». Относится ли запоздание по срокам к недобросовестности, Кравцов не уточнил. Впрочем, история с «Шанинкой» придала новый импульс критике системы аккредитации, засилью бумажной отчетности и околообразовательной бюрократии в процедуре госаккредитации.

Ранее с предложением реформировать систему аккредитации выступили представители более чем полусотни ведущих вузов страны.