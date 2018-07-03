В Заскобрании рекомендовали депутатам поддержать законопроект о повышении пенсионного возраста
Комиссия Заскобрания по соцполитике и здравоохранению рекомендовала депутатам поддержать законопроект о повышении пенсионного возраста.
Из восьми членов комиссии «за» высказались шесть, почти все они единороссы. Против проголосовали только представители «Яблока» и ЛДПР. Таким образом депутатам Законодательного собрания рекомендовано поддержать законопроект о повышении пенсионного возраста. Парламентарии рассмотрят документ уже завтра, и, как говорят в кулуарах Мариинского дворца, его примут. Сегодня же группа оппозиционных депутатов предложила альтернативный вариант законопроекта, однако комиссия даже не включила его в повестку. В ходе заседания представители партии власти подчеркивали, что хоть повышение пенсионного возраста – это невыгодное политическое решение, его необходимо принять. Их оппоненты говорили о том, что в гражданском обществе нельзя принимать законы, против которых выступают около 90% граждан.
Ранее почти в 40 городах России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста.
Комментарии1
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luger_max_otto 03 июля 2018 | 15:17
Мда. Я полагаю, питерцы очень довольны своими избранниками. Я надеюсь, что у питерцев будет возможность выразить свою благодарность не только голосованием.