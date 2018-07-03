Дмитрий Гудков сдал в Мосгоризбирком 76 подписей муниципальных депутатов, однако этого недостаточно для регистрации
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сдал в Мосгоризбирком 76 подписей муниципальных депутатов, однако этого недостаточно для регистрации в качестве кандидата в мэры. Мосгоризбирком завершает прием документов от желающих участвовать в выборах сегодня в 18 часов.
Комментарии5
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boldu1n 03 июля 2018 | 15:09
Гудок будет мэром - гавна и пара.
gordy 03 июля 2018 | 15:47
"...этого недостаточно для регистрации в качестве кандидата в мэры..."
Думал, Собянин подаст?
banyi1 03 июля 2018 | 15:11
Грубо говоря, гудок идёт в ж....))))) К папе я думаю, ж.... , роднее )))
hz6691 03 июля 2018 | 15:12
Выборы закончились без участия избирателей.
kuznetsov5lavik 03 июля 2018 | 15:14
hz6691: Какой дурак будет голосовать за Гудкова? Надо было ещё Ройзману попытать счастье :)