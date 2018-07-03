Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сдал в Мосгоризбирком 76 подписей муниципальных депутатов, однако этого недостаточно для регистрации в качестве кандидата в мэры. Мосгоризбирком завершает прием документов от желающих участвовать в выборах сегодня в 18 часов.