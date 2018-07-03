Бывшему министру обороны Армении предъявлено обвинение по статье в  свержении конституционного строя

Бывшему министру обороны Армении Микаэлу Арутюняну предъявлено обвинение по статье в свержении конституционного строя в связи с событиями 2008 года в Ереване.

1-го марта участники многотысячной акции протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. При разгоне погибли 10 человек, более 250 получили ранения. – напоминает Интерфакс.

Арутюнян объявлен в розыск.