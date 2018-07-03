Бывшему министру обороны Армении предъявлено обвинение по статье в свержении конституционного строя
Бывшему министру обороны Армении Микаэлу Арутюняну предъявлено обвинение по статье в свержении конституционного строя в связи с событиями 2008 года в Ереване.
1-го марта участники многотысячной акции протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. При разгоне погибли 10 человек, более 250 получили ранения. – напоминает Интерфакс.
Арутюнян объявлен в розыск.
Комментарии2
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zhrv 03 июля 2018 | 15:20
И так вот бывает - выслуживаешься перед одними, ждешь ништяков на всю оставшуюся жизнь. А потом приходят другие, и судят как преступника.
karachaev4 03 июля 2018 | 15:22
Молодец Никол! Нам нужны примеры положительные позарез.