Предварительное заседание суда в отношении Оюба Титиева перенесено на 9 июля
Предварительное заседание суда по уголовному делу о хранении наркотиков в крупном размере в отношении руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева перенесено на 9 июля в связи с просьбой рассмотреть его в другом регионе, сообщил «Эху Москвы» адвокат Илья Новиков. Верховный суд Чеченской республики рассмотрит ходатайство 5 июля, сказал Илья Новиков.
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liquidsky__ 03 июля 2018 | 15:36
Наркобарыга будет чалится до конца своей никчемной жизни.