Предварительное заседание суда в  отношении Оюба Титиева перенесено на  9 июля

Предварительное заседание суда по уголовному делу о хранении наркотиков в крупном размере в отношении руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева перенесено на 9 июля в связи с просьбой рассмотреть его в другом регионе, сообщил «Эху Москвы» адвокат Илья Новиков. Верховный суд Чеченской республики рассмотрит ходатайство 5 июля, сказал Илья Новиков.