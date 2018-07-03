Ведомости: РЖД хочет оказаться от закупок плацкартных вагонов к  2025 году

РЖД хочет оказаться от закупок плацкартных вагонов к 2025 году, — пишет газета Ведомости. Между тем, в самой компании говорят, что сейчас разрабатывается концепция нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для комфортного проезда пассажиров.