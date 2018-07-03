Ведомости: РЖД хочет оказаться от закупок плацкартных вагонов к 2025 году
РЖД хочет оказаться от закупок плацкартных вагонов к 2025 году, — пишет газета Ведомости. Между тем, в самой компании говорят, что сейчас разрабатывается концепция нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для комфортного проезда пассажиров.
Комментарии2
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tag188 03 июля 2018 | 14:52
А они их разве закупали? Судя по виду, самому новому лет 50.
nikolaitschi 03 июля 2018 | 15:14
Очень удобны вагоны Люкс, их нужно запускать вместо плацкартных. Ездил, мне понравилось! Только медленно очень.