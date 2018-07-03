В Малайзии арестован бывший премьер-министр страны Наджиб Разак
Как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в коррупции.
Разак ушел в отставку с поста премьер-министра в мае этого года.
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Как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в коррупции.
Разак ушел в отставку с поста премьер-министра в мае этого года.
Комментарии2
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s011ma 03 июля 2018 | 14:48
Такие новости и про некоторых других премьеров интересно было бы увидеть.
accyapa 03 июля 2018 | 14:56
Это не тот чувак, который не подумавши брякнул о том, что Голландцы так и не представили доказательств по сбитому над Донбассом Боингу.