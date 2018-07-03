Чартерный рейс из Турции экстренно приземлился во Внуково
Экипаж сообщил о проблемах с передней стойкой шасси. На борту Аэробуса было более 300 человек. Никто не пострадал.
Сам аэропорт работает в штатном режиме.
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Экипаж сообщил о проблемах с передней стойкой шасси. На борту Аэробуса было более 300 человек. Никто не пострадал.
Сам аэропорт работает в штатном режиме.
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