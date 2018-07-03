Антон Красовский отказался от борьбы за пост мэра Москвы

Он не смог собрать необходимое количество подписей горожан для регистрации кандидатом.

Ранее из-за невозможности пройти муниципальный фильтр от участия в выборах отказались Илья Яшин и Дмитрий Гудков.



Сегодня в 18 часов Мосгоризбирком завершает прием документов на регистрацию в качестве кандидатов в мэры, — напоминает Интерфакс.