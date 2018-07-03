Антон Красовский отказался от борьбы за пост мэра Москвы
Он не смог собрать необходимое количество подписей горожан для регистрации кандидатом.
Ранее из-за невозможности пройти муниципальный фильтр от участия в выборах отказались Илья Яшин и Дмитрий Гудков.
Сегодня в 18 часов Мосгоризбирком завершает прием документов на регистрацию в качестве кандидатов в мэры, — напоминает Интерфакс.
Комментарии2
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popov_m 03 июля 2018 | 14:38
Были бы умны, отказались бы все, кроме одного. Вот это выборы!
odobryam_s 03 июля 2018 | 14:41
А так прям его москвичи просили, уж так просили....