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14:31, 03 июля 2018

Антон Красовский отказался от борьбы за пост мэра Москвы

Он не смог собрать необходимое количество подписей горожан для регистрации кандидатом.

Ранее из-за невозможности пройти муниципальный фильтр от участия в выборах отказались Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

Сегодня в  18 часов Мосгоризбирком завершает прием документов на регистрацию в качестве кандидатов в мэры, — напоминает Интерфакс.

Комментарии

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popov_m 03 июля 2018 | 14:38

Были бы умны, отказались бы все, кроме одного. Вот это выборы!

odobryam_s 03 июля 2018 | 14:41

А так прям его москвичи просили, уж так просили....

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