Украина может арестовать акции «Северного потока-1»
Таким образом Киев хочет взыскать более двух с половиной миллиардов долларов, которые «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража.
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Таким образом Киев хочет взыскать более двух с половиной миллиардов долларов, которые «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража.
Комментарии22
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luger_max_otto 03 июля 2018 | 14:37
Арестовать- то можно, хотя скорее всего их реальная стоимость не будет отличаться от стоимости билетов МММ.
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 14:40
Можно начинать ржать? ;-D )))))
dorin1987 03 июля 2018 | 14:51
_: Если закончили "ржать" по поводу повышения НДС и грабежа пенсий - начинайте.
vladimir1_57 03 июля 2018 | 14:56
dorin1987: и грабежа пенсий
\\
и кто ж у тебя пенсию украл .. болезный, Порошенко?
dorin1987 03 июля 2018 | 14:57
_: /и кто ж у тебя/ - Речь не обо мне.
/болезный, / - награда :)
romashka__ 03 июля 2018 | 14:42
Украина должна действовать более решительно.
captainobvious 03 июля 2018 | 14:44
romashka__: с нетерпением ждём-с украинских Абрамсов на Тверской, с Аркашей "Бубликовым" Бабченко на броне...
boldu1n 03 июля 2018 | 14:46
romashka__: Украина должна действовать более решительно.
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Пора идти в наступление. Ромашка фпереди...за ней фся хохло-рать... Граф дьякула....палубий...зарян...шкиряк и пр....
boldu1n 03 июля 2018 | 14:39
Хера...се - хохлы лютують..
riots 03 июля 2018 | 14:43
Зачем Газпром участвовал в заседаниях суда если не собирался выпонять его
приговор ?
Наперсточники.
oxlomon 03 июля 2018 | 14:55
riots:
Паходу, не догоняешь, дядя? «ГП» участвовал в заседаниях, преследуя цель доказать свою правоту. Ну, так принято у цивилизованных людей — не посылать всех предъявителей нах, а чинно и благородно явиться на стрелку. А вот то, что майданутые лихо ринулись в бой, не дожидаясь разрешения всех процедурных вопросов, их очень показательно характеризует: типа деньги получим, распилим, а там иди потом доказывай, кто прав, кто виноват. Украины то уже не будет. И спрашивать будет не с кого.
tag188 03 июля 2018 | 14:56
riots: По привычке думал, что все суды, как Басманный.
tremens_delirium 03 июля 2018 | 14:58
riots: ✄ Зачем Газпром участвовал в заседаниях суда если не собирался выпонять его
приговор ? ✄
Во-первых, кто бы мог ожидать такой очевидной несправедливости: принцип "бери или плати" присудили не использовать, а принцип "прокачивай или плати" между этими же спорщиками, напротив, действующим.
Во-вторых, деньги на выплату Газпром предусмотрел, но идут процессы спора по судебному решению.
Да, кстати, долг Януковича постановили выплатить даааааавным-давно. И я что-то не помню.
andre_klimov 03 июля 2018 | 15:41
tremens_delirium: "кто бы мог ожидать такой очевидной несправедливости"
Ну да, ну да... "Бери или плати" - принцип для клиента. "Прокачивай или плати" - принцип для посредника между клиентом и ГП. Разницу понимаете? Заодно подумайте - а с чего это ГП такие гигантские отступные Европе выплачивает? Сам признал - придётся идти до конца.
"деньги на выплату Газпром предусмотрел"
То есть - именно потому, что знали, что юридически их позиция несостоятельна. Да и споров по судебному решению фактически нет. По услвиям контракта, самим же ГП предложенным и подписанным, СТА был единственной и последней инстанцией. Попытки оспорить в местных судах - просто попытки оттянуть исполнение в отдельных странах, используя всяческие процедурные вопросы. Но - в большнстве стран решения СТА признаются и, во-вторых, скоро начнут идти проценты. Так что - тяните, Шурочка, тяните...
При всём при том акции уже арестованы в нескольких странах в качестве обеспечительной меры. Это не мешает операционой деятельности, поскольку не затрагивает текущих счетов и операций. Стройте на здоровье. Но потом придётся сверх прочего выплачивать задержанные дивиденты тем держателям акций, к которым они отойдут по итогу, ибо обеспечительный арест не лишает акций их стоимости и изменений курса.
apels 03 июля 2018 | 14:59
riots: Если акции арестуют то придется либо их выкупать, выполняя решение суда, либо распрощаться с ними
banyi1 03 июля 2018 | 15:09
apels: Или просто забирать ))) Всех и всё )))
andre_klimov 03 июля 2018 | 15:45
apels:
Они частично уже арестованы в качестве обеспечительной меры. "Выкупить" их можно, только исполнив вступившее в силу решение арбитража, тогда обеспечитеьный арест будет снят. В разных странах - разные процедурные сроки. Но, по итогу, если ГП не расплатится приемлемым способом в установленнэ законом сроки - акции будут отчуждены вместе с дивидентами, причитающимися по ним через ещё один судебный процесс. Дело - не быстрое.
pravdatut 03 июля 2018 | 14:51
Арестуют, а потом по дешевке себе продадут ))))
boldu1n 03 июля 2018 | 14:58
pravdatut: Завтра к Раде подгребай будут деньхи раздавать за акции. Мешок для денех не забудь.
pravdatut 03 июля 2018 | 14:53
В следующем году начнут судить кремль за аннексию Крыма!
vladimir1_57 03 июля 2018 | 14:53
Украина может
\\
Съесть то она съест, но кто ж ей даст ...
sg90 03 июля 2018 | 14:59
Представляю заходят такие хлопчики со шмайсерами в руках в офис газпрома и говорят "Слава Украине! Где у вас тут акции? Ахуеть, дайте две " ))
Остатки того, что не войдет в СП1,2 пойдет через Белоруссию. А скаклы будут акциями печки топить ))