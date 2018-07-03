Операторы связи не могут исполнить требования «закона Яровой» о хранении записи разговоров и сообщений абонентов

У них нет сертифицированного оборудования, — об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на Россвязь.

В свою очередь, Минкомсвязи заявляет, что производить такое оборудование могут лишь семь компаний, а право тестировать его есть только у одной, которая при этом не может выдавать сертификаты.