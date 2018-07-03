Операторы связи не могут исполнить требования «закона Яровой» о хранении записи разговоров и сообщений абонентов
У них нет сертифицированного оборудования, — об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на Россвязь.
В свою очередь, Минкомсвязи заявляет, что производить такое оборудование могут лишь семь компаний, а право тестировать его есть только у одной, которая при этом не может выдавать сертификаты.
Комментарии11
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forward 03 июля 2018 | 14:36
Импотенция государственная...
dorin1987 03 июля 2018 | 14:53
forward: Все еще проще - запретить операторов связи. Вот зачем ымперцу РФ связь? ПО ТВ пропагандоны все всем расскажут.
mas_mas 03 июля 2018 | 14:38
До пенсии ситуацию исправят )))
marina27 03 июля 2018 | 14:44
Право тестировать без права выдавать сертификаты????
polsan 03 июля 2018 | 14:50
Врут они всё, деньги у них есть! Вечно ноют, что они бедные.
Рано или поздно закон заработает, как и в других странах ))
Но российские провайдеры телефонной связи будут всегда ныть, что у них нет денег! Это страшные жмоты!!! Не было бы прибыли они бы закрыли свой бизнес!!
Вот только по одному провайдеру информация
МТС увеличила операционную прибыль за вычетом амортизации (OIBDA) в России в I квартале 2016 г. на 1,1% до 38,6 млрд руб., Это только за один квартал!! )
Пусть берут кредиты если не хватает оборотных средств!!
hz6691 03 июля 2018 | 14:56
polsan: "Как и в других странах". Для Этого России придется сначала присоединить эти страны.
polsan 03 июля 2018 | 15:20
hz6691: каким образом можно присоединить Евросоюз?! ))
Думайте дать задание троллям, чтобы громче вопили?! )))
hz6691 03 июля 2018 | 14:53
Через немогу! Деды же смогли!
oldmen56 03 июля 2018 | 14:57
При принятии закона и сроков это было неизвестно?
bekipp 03 июля 2018 | 15:04
Яровые, чего делать то дальше?
alexandr400 03 июля 2018 | 15:17
Да пусть сама Яровая реализует. Закупает флешки тоннами и хранит все дерьмо из интернета у себя дома.