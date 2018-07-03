Адвокатов бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан не пропускают в СИЗО Лефортово для встречи с подзащитной
Адвокатов бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан не пропускают в СИЗО Лефортово для встречи с подзащитной – об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Иван Павлов.
По его словам, защита намерена задействовать весь арсенал имеющихся средств — это жалобы, уведомления и попытки пройти к следователю.
В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Она была задержана 15-го июня.
Комментарии3
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luger_max_otto 03 июля 2018 | 14:40
Законы РФ? Нет, не слышали. Стандартный ответ представителей путинской дзюдохерии.
ivanbel 03 июля 2018 | 14:56
"Укусы клопов" на теле ещё не прошли, поэтому и не пускают.
virgenu 03 июля 2018 | 15:05
Обычная мелочность и мстительность путинского режима.Когда нибудь этим мошенникам отзовётся их беззаконие.