Делегация американских конгрессменов встретилась со спикером Госдумы Вячеславом Володиным

Поднимались темы Украины, Сирии, а также российского вмешательства в американские выборы, — рассказал депутат Анатолий Аксаков, который присутствовал на встрече.

Сегодня же конгрессмены встретились с министром иностранных дел Лавровым. Встреча с президентом пока не планируется – во всяком случае, в графике Путина ее нет.