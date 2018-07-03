Делегация американских конгрессменов встретилась со спикером Госдумы Вячеславом Володиным
Поднимались темы Украины, Сирии, а также российского вмешательства в американские выборы, — рассказал депутат Анатолий Аксаков, который присутствовал на встрече.
Сегодня же конгрессмены встретились с министром иностранных дел Лавровым. Встреча с президентом пока не планируется – во всяком случае, в графике Путина ее нет.
Комментарии18
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vasya_von_smetankin 03 июля 2018 | 14:37
Перед населениям гонят на Америку, а как те приезжают - так сразу сплошное пресмыкательство начинается... боятся за своё бабло, переживают... "слуги народа".
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 14:43
Кладём на американских конгрессменов... с прибором!
kindman_a 03 июля 2018 | 14:52
blinorozhiy_chmo:
Кладешь, да?
А чё ж Славка перед ними спинку прогибал и лебезил? :-))))
splin2 03 июля 2018 | 14:55
blinorozhiy_chmo: крепые держись за свой прибор//
Поднимались темы Украины, Сирии, а также российского вмешательства в американские выборы.
В таком порядке Путин с Трампом и будут определяться.С Украины и начнут..
nik213 03 июля 2018 | 15:00
blinorozhiy_chmo: Ну да. Конгрессмены умрут, увидев твой "прибор". Умрут от смеха.
kompricikos 03 июля 2018 | 15:03
blinorozhiy_chmo: ваш прибор -это удобства во дворе?
kapitankolbaskin 03 июля 2018 | 15:12
blinorozhiy_chmo: пехтин тоже покласть хотел на пиндосов.А потом поклал на таких придурков как ты ! Ради виллы в Майами бросил и ГД и избирателей...По мне так и хрен с ним...Но скока было красивых слов...работаем ради народа ,ради страны...
А как с дачкой маймской за яйцы прихватили ,так стало видно что дороже слугам народным совсем не народ и страна с проблемами . Свой шкурный интерес превыше всего этим падлам. Рви глотку за них дальше...
riots 03 июля 2018 | 14:41
Черную метку плешивому Пью привезли ?
boldu1n 03 июля 2018 | 14:55
riots: Каклы ревнують....негодують...несагласные...
luger_max_otto 03 июля 2018 | 14:56
Скорее похуже- повестку.
captainobvious 03 июля 2018 | 14:41
Поднимались темы... российского вмешательства в американские выборы
надеюсь, в ответ на этот вопрос Володин ответил что-то вроде: "Вы мне, с*ки, поп**дите тут ещё, мы вас вообще на следующий срок не переизберём!..."
pravdatut 03 июля 2018 | 14:46
Они Трампа наставлять будут.
sensei54 03 июля 2018 | 14:48
Каждому конгрессмену Володин подарил настольный бюстик вождя.
kindman_a 03 июля 2018 | 14:54
sensei54:
Браво! :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
seva1223 03 июля 2018 | 15:05
Так что пора начинать кричать что россия проститутка под америкосов легла!?
captainobvious 03 июля 2018 | 15:07
seva1223: а Вам что, для этого особая команда нужна??!
seva1223 03 июля 2018 | 15:44
captainobvious: Это был сарказм, заметил на сайте , что в случае приезда любого политика из США в любую страну вызывает у ватных путриотов критические схватки скреп, приступы духовности, и признания страны приезда проституткой легшей под США.
ly4_sveta 03 июля 2018 | 15:25
Где конгрессмены и где Володин? И ведь едут же,
и слушают вранье, и общаются с циниками и лицемерами.
И зачем им это? Слова правды не услышат ведь.