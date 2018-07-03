Сегодня на проходящем в России Чемпионате мира по футболу определятся последние четвертьфиналисты

Первыми в 17 часов в Санкт –Петербурге путевку в четвертьфнал начнут оспаривать сборные Швеции и Швейцарии. Скандинавы, которых, в отсутствие Златана Ибрагимовича, к числу фаворитов не причисляли, неожиданно выиграли свою группу. Где помимо них были и действующие Чемпионы Мира немцы и мексиканцы. Тем не менее, фаворитом в сегодняшнем противостоянии двух европейских команд представляется сборная Швейцарии. Которая может похвастать хотя бы тем, что сумела отобрать очки у команды Бразилии.

Ну а в 9 вечера в Москве на Открытие арене начнется встреча между футболистами Англии и Колумбии. Букмекеры отдают здесь предпочтение британцам. Ставки на победу которых почти вдвое выше. С другой стороны, атакующая мощь колумбийцев в лице Фалькао, Кинтеро и оправившегося от травмы Хамеса Родригеса вселяет уверенность в то, что Колумбия может повторить достижение четырехлетней давности. Где команда дошла до четвертьфинала.

Обе игры покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ.