Мосгоризбирком через несколько часов завершит прием документов для регистрации в качестве кандидатов на должность мэра

Мосгоризбирком уже через несколько часов завершит прием документов для регистрации в качестве кандидатов на должность мэра Москвы. Пока «муниципальный фильтр» проходят пять претендентов.

Бумаги будут принимать до 18 часов. Помимо необходимого пакета документов, нужно предоставить и подписи муниципальных депутатов. Это тот самый «фильтр» — от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Некоторые из «кандидатов в кандидаты» даже не приступали с сборы подписей. Другим попросту добиться положительного результата не удалось. Журналист Антон Красовский сообщил, что у него только две трети из необходимых подписей за выдвижение от москвичей. А вот претендент от «Справедливой России» Илья Свиридов необходимые для участия в выборах подписи муниципальных депутатов собрал. Очевидно, что в случае регистрации его фамилия будет соседствовать в бюллетене с именами действующего мэра Сергея Собянина. Тот идет как самовыдвиженец, а документы предоставил первым, загодя. О преодолении «муниципального фильтра» о намерении сдать сегодня документы и подписи заявили также кандидат от КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, а также представитель «Союза горожан» и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин. Его имя связывают с представителями окружения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Помимо голосования на московских участках в сентябре откроют и так называемые «дачные». Рабочая группа Мосгоризбиркома сформировала перечень из 172 таких подмосковных пунктов для голосования. Окончательный список вскоре утвердят и опубликуют. Кстати, еще до дня голосования московским пенсионерам предоставят право льготного проезда в пригородных электричках.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.