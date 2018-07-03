В покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию участвовали два человека
В покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию участвовали два человека, — пришла к выводу британская полиция после четырех месяцев расследования. Об этом сообщает газета «Сан». По данным собеседника издания, эти двое почти наверняка связаны с Россией – они покинули территорию Великобритании спустя 24 часа после совершения преступления. Предполагается, что они находятся в России.
Как утверждают источники, Скотланд-Ярд готов возбудить уголовное дело против подозреваемых. По утверждению британских властей, преступники использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок». В организации отравления обвинили Россию. Москва отрицает свою причастность.
Комментарии11
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andreyoo 03 июля 2018 | 13:35
участвовали два человека
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Дык очевидно. Первый мазал дверную ручку, второй хоронил первого.
dataan 03 июля 2018 | 13:43
Почему двое то? А взвод десантников, которые прикрывали их отход?
blahovdav 03 июля 2018 | 13:47
dataan: Почему двое то? А взвод десантников, которые прикрывали их отход?\\\\ Для туповатых путлеровских свинок: потому что к этому пришла английская полиция, изучив тысячи минут видеозаписей, опросив тысячи свидетелей и пр... Гаага или черенок в дупу??
ivfn 03 июля 2018 | 13:58
blahovdav: blahovdav:
//изучив тысячи минут видеозаписей, опросив тысячи свидетелей и пр..//
Мужик с тобой все нормально???Колбасит что то тебя.
fig__vvam 03 июля 2018 | 14:08
ivfn:Пригожинские пидорасы на посту.
И сразу начинают лить дерьмо на сайт, чтобы замылить тему, которая рне по вкусу их начальству.
Пидорок, с мужиками все нормально. А вот пригожинские пидоры давно с глузду зъыхалы. По этому признаку вас и опознают.
Просто в истерике тут бъетесь с пеной на губах. Или не с пеной? В общем с белым веществом.
ребяток с ядиком уже опознали. так что сидеть им теперь в России безвылазно.
Известно по каким ксивам они въезжали и выезжали.
И отпечатки пальцев есть.
glotov 03 июля 2018 | 13:45
Ручечник - главный исполнитель - мазал ручку, его подельщица - гражданка Волокушина, она же радистка Кэт - держала связь с Алексом.
splin2 03 июля 2018 | 13:54
glotov:одного спрячут в ГД, другого в СФ.))
piter_ug 03 июля 2018 | 13:52
Портянкам развлечение, а система себе сроки безразмерные наматывает.
komiccap_nkvd 03 июля 2018 | 14:04
piter_ug: \\а система себе сроки безразмерные наматывает...\\
...на президентском посту
kvasoff 03 июля 2018 | 13:56
идиёты
alexeycapitan 03 июля 2018 | 14:07
Ну прямо интрига! С одним из двух все более менее ясно - естессно это Путин. А вот кто второй???