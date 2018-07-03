В покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию участвовали два человека, — пришла к выводу британская полиция после четырех месяцев расследования. Об этом сообщает газета «Сан». По данным собеседника издания, эти двое почти наверняка связаны с Россией – они покинули территорию Великобритании спустя 24 часа после совершения преступления. Предполагается, что они находятся в России.

Как утверждают источники, Скотланд-Ярд готов возбудить уголовное дело против подозреваемых. По утверждению британских властей, преступники использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок». В организации отравления обвинили Россию. Москва отрицает свою причастность.