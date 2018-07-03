Матвиенко во время визита в Забайкальский край назвала краевой центр Читу «запущенной и неухоженной»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Забайкальский край назвала краевой центр Читу «запущенной и неухоженной». По словам Матвиенко, ходить по городу невозможно: дороги плохие, перед театром «раздолбанная площадь, а перед храмом неработающий бордово-красный уродище-фонтан».
Спикер считает, что у региона множество возможностей развития, но он «остается захолустьем» в отличие от соседнего Китая.
Как отмечает Коммерсант, спикер нередко критикует региональные власти во время поездок по субъектам. Полтора года назад на Сахалине Матвиенко возмутилась ценами на продукты и транспортной инфраструктурой, а Южно-Сахалинск назвала «затрапезным».
Комментарии14
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zloy_sok 03 июля 2018 | 13:40
Приехала барыня и давай все хаять, то тут грязь, то там развалины.....а все кто виноват? Холопы наверно. Ни как не власть, Тем более она...
dataan 03 июля 2018 | 13:47
"... дороги плохие, перед театром «раздолбанная площадь, а перед храмом неработающий бордово-красный уродище-фонтан». "
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Зато сколько золоторудных месторождений в Читинской области разрабатывается!
fig__vvam 03 июля 2018 | 13:56
dataan: И куда золото девается? В закрома родины, жа?
Друзьям Путина то есть. И ему чуток перепадает.
"Что за атаман без золотого запасу?"
Все ребята ( пацаны ) от него разбегутся.
srk2658lu 03 июля 2018 | 14:09
dataan: так они все зарегистрированы в Москве и там платят налоги!
sensei54 03 июля 2018 | 13:42
он «остается захолустьем» в отличие от соседнего Китая.
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Странный намёк. До Китая там пол-тысячи км. Территорию числим проданной?
tag188 03 июля 2018 | 13:53
Спикер считает, что у региона множество возможностей развития, но он «остается захолустьем» в отличие от соседнего Китая.
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Ну да, если сравнить на сколько Китай ушел за последние 20 лед, и куда провалилась Россия, то это еще мягко сказано.
Кстати, кто у власти в России последние 20 лет, и кого за всё это стоит поблагодарить, Матвиенко не сказала?
dataan 03 июля 2018 | 14:09
tag188: Вы так пишите о России, как будь то это какая то мифическая страна. Это же мы с вами все вместе!
marina27 03 июля 2018 | 13:54
Зато у нас мундиаль!
odobryam_s 03 июля 2018 | 13:58
"То ли дело у нас, в Лондоне", добавила спикер....
radionews 03 июля 2018 | 14:04
Напоминаю сенаторше матвиенчихе, что как раз последние 18 лет она при власти, с нее и спрос.
srk2658lu 03 июля 2018 | 14:06
Вале-полстакана забыли налить полстакана?
И о, ужас в стране!
А в КНДР эта дэвушка восхищалась организованностью народа: все, как один, за Ким Чен Ына!
fedor_v_glaz 03 июля 2018 | 14:06
Китай придёт - порядок наведёт. Не переживай, Валя. А лучше хлопни стакашок.
jacknichols 03 июля 2018 | 14:08
невелика птица, чтобы к её приезду строить потемкинские деревни
и красить траву на газонах.
simfu 03 июля 2018 | 14:10
Такая наивная Валюша. Сами деньги высасывают в свои столицы, а тут люди х сосут. А она удивляется почему все так страшно и беспросветно. Кстати она уже не первый раз такие заявления делает. В Крыму была, тоже ужасалась от того какое там кругом говно.