Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Забайкальский край назвала краевой центр Читу «запущенной и неухоженной». По словам Матвиенко, ходить по городу невозможно: дороги плохие, перед театром «раздолбанная площадь, а перед храмом неработающий бордово-красный уродище-фонтан».

Спикер считает, что у региона множество возможностей развития, но он «остается захолустьем» в отличие от соседнего Китая.

Как отмечает Коммерсант, спикер нередко критикует региональные власти во время поездок по субъектам. Полтора года назад на Сахалине Матвиенко возмутилась ценами на продукты и транспортной инфраструктурой, а Южно-Сахалинск назвала «затрапезным».