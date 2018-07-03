Профсоюзы подали заявку на  проведение шествия и митинга в Москве против повышения пенсионного возраста

Акция планируется на 18-е июля. Заявители предлагают два варианта маршрута: от Пушкинской площади до проспекта Сахарова или от Самотечной до Суворовской площади.

Первое чтение законопроекта о пенсионной реформе состоится в думе на следующий день, 19 июля.