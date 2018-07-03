Профсоюзы подали заявку на проведение шествия и митинга в Москве против повышения пенсионного возраста
Акция планируется на 18-е июля. Заявители предлагают два варианта маршрута: от Пушкинской площади до проспекта Сахарова или от Самотечной до Суворовской площади.
Первое чтение законопроекта о пенсионной реформе состоится в думе на следующий день, 19 июля.
Комментарии5
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neyexo 03 июля 2018 | 13:46
У профсоюзов одна забота - чтобы не появились настоящие профсоюзы
ivfn 03 июля 2018 | 13:53
Пенсионеры смогут бесплатно ездить на электричках в Подмосковье с 1 августа
Совсем замордовали пенсионеров
kukrynx 03 июля 2018 | 13:55
ivfn: Пенсионеры смогут бесплатно ездить на электричках …
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И бесплатно собирать валежник )))
platonnekafrin 03 июля 2018 | 14:06
kukrynx: Поосторожней с оптимизмом! Валежник то можно собирать с 19 года! А за ягоды, ландыши могут оштрафовать хоть сейчас. А мухомор, вообще, подобен героину! Прячьте шляпки под свинушки.
ckpena 03 июля 2018 | 14:08
В программе мероприятия коллективные извинения, массовое стояние на коленях и поклоны.