Иностранными агентами могут быть признаны любая структура и человек, распространяющий материалы СМИ-иноагентов, а также если они за деньги участвуют в создании этих материалов. Такие поправки в закон о СМИ-иностранных агентах планирует принять Государственная дума.

Реестр СМИ-иноагентов будет вести Минюст. Депутаты предлагают передать Генеральной прокуратуре и МИДу право вносить то или иное издание в реестр, — пишет газета Ведомости.

В ноябре 2017 года были приняты поправки к закону о СМИ, которые позволяют признавать СМИ иностранным агентом, если они получают зарубежное финансирование. В список СМИ-иноагентов попали «Голос Америки» и Радио Свобода.