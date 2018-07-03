Иностранными агентами могут быть признаны любая структура и человек, распространяющий материалы СМИ-иноагентов
Иностранными агентами могут быть признаны любая структура и человек, распространяющий материалы СМИ-иноагентов, а также если они за деньги участвуют в создании этих материалов. Такие поправки в закон о СМИ-иностранных агентах планирует принять Государственная дума.
Реестр СМИ-иноагентов будет вести Минюст. Депутаты предлагают передать Генеральной прокуратуре и МИДу право вносить то или иное издание в реестр, — пишет газета Ведомости.
В ноябре 2017 года были приняты поправки к закону о СМИ, которые позволяют признавать СМИ иностранным агентом, если они получают зарубежное финансирование. В список СМИ-иноагентов попали «Голос Америки» и Радио Свобода.
Комментарии14
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hz6691 03 июля 2018 | 13:35
Про читателей забыли.
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 13:44
И это абсолютно правильно!
fig__vvam 03 июля 2018 | 13:58
blinorozhiy_chmo: Для говнососв типа тебя, конечно, правильно.
Вы же привыкли дерьмо потреблять и похваливать.
aleksandr39 03 июля 2018 | 13:41
Это Петька Толстой ,Пушков ,Норкин ,Дебил Шейнин ,Зейналова ,Скабеевы ,Митька Песков ,Катька Стриженова и так далее .
neyexo 03 июля 2018 | 13:42
также любой, кто пожмет руку, позвонит по телефону, случайно встретится на улице
hihi2raza 03 июля 2018 | 13:46
Россия страна дураков.
omichka 03 июля 2018 | 13:46
Всё это напоминает "Последнее слово подсудимого Гужанова" из "Книги последних слов" Алешковского.
radionews 03 июля 2018 | 13:52
Рашка Тудейка в чистом виде иноагент.
Так же как и первый, в тройку, 24-й и все прочие каналы российской государственной телеканализации.
koshkaedu 03 июля 2018 | 14:01
По-моему, подбираются к Бенику-Венику.
andre_klimov 03 июля 2018 | 14:03
koshkaedu:
То есть - к Газпрому?
radionews 03 июля 2018 | 14:06
koshkaedu: невозможно: сам (!!!) Путин сказал, что эхо Москвы содержит Газпром.
Лексей лексеич потом ещё интересовался, а деньги, мол, где получить, как я есть акционер?
kunst54 03 июля 2018 | 14:04
Как в старые недобрые времена: послушал "Свободу" - и на нары.
chapter_2 03 июля 2018 | 14:05
Всё идёт к тому, что иностранными агентами могут быть признаны любая структура и человек, противостоящие российскому тоталитаризму и империализму.
henry52 03 июля 2018 | 14:09
Наша дума и опастна и вредна
и на первый взгляд как будто не видна...