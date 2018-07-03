Следствие предъявило обвинение в сексуальном насилии руководителю Карельского Мемориала Юрию Дмитриеву

Об этом Интерфаксу сообщили в Следственном комитете.

В начале апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии, однако Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и 27 июня правозащитника снова задержали.