Следствие предъявило обвинение в сексуальном насилии руководителю Карельского Мемориала Юрию Дмитриеву
Об этом Интерфаксу сообщили в Следственном комитете.
В начале апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии, однако Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и 27 июня правозащитника снова задержали.
Комментарии12
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tom_tom 03 июля 2018 | 13:43
И запомните, русские. Ровно в полночь наступит 16 июля, и весь ваш футбольный карнавал превратится в ГУЛАГ...
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 13:48
Россия БУДЕТ свободна от престарелых педофилов и наркодилеров, не смотря на жалкие потуги разного рода Мемориалов!
kokeshi 03 июля 2018 | 13:52
blinorozhiy_chmo: надеюсь, и от такого отребья, как ты, Россия тоже будет свободна.
patrikk_1 03 июля 2018 | 13:53
В начале апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии...
Суд не оправдал Олега Дмитриева в изготовлении детской порнографии, суд согласился с оценкой специалистов в порнографии, что фотографии голой десятилетней девочки порнографией не являются, наверное на фотографиях не было полового акта.
pmasel 03 июля 2018 | 13:54
Кандидат в мэры Москвы от Елены Батуриной [жена бывшего мэра Юрия Лужкова] будет зарегистрирован. Это основатель компании СУ-155 Михаил Балакин.
Неожиданно он сумел собрать подписи муниципальных депутатов.
alexeyn2 03 июля 2018 | 13:58
blinorozhiy_chmo: Рано или поздно в России НАЙДЕТСЯ жуков, который не прбоится и арестует берию, не сомневаюсь
nf5096004 03 июля 2018 | 14:04
blinorozhiy_chmo: рассматривать деятельность Мемориала как вредную для России, могут поистине ее враги. Россия не хочет знать имена загубленных сталинской хунтой людей.
barsuchok 03 июля 2018 | 13:52
Позорище, следствие поклеп на честного человека возводит!
hz6691 03 июля 2018 | 13:56
Теперь жертвой сексуального надругательства стали следователи.
romana 03 июля 2018 | 13:57
У следствия нет причин предъявлять обвинение, есть только повод - девочка, беседуя с психологом, призналась, что она расстроена. Все! можно шить дело. И будут это в суде предъявлять, слова девочки не о чем, и навешанные на эти слова обвинения. И судья это все проштампует, а совести своей скажет "А вдруг? Ведь обвинение страшное..."
Ну да, на то и рассчитано
Гореть ведь в аду будут эти, из СК и прокуратуры. Не отмолят, не будет им прощения!
testmeter 03 июля 2018 | 14:00
МордорЪ
clandestino 03 июля 2018 | 14:01
Если и в этот раз отобьётся придётся ему шить тоннель от Лондона до Бомбея