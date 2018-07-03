Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис утверждает, что знаменитого репера Тупака Шакура убил его собственный племянник

Об этом пишет газета «Дейли Мэйл» со ссылкой на новый документальный фильм, который рассказывает о преступлении 1996 года. По словам Дэвиса, Орландо Андерсон выстрелил в Шакура после личной ссоры. Племянник артиста пытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что был избит репером и его друзьями.

Бывший гангстер признался документалистам, что у него рак и поэтому он решил рассказать всё сейчас. Продюсер фильма попросил полицию Лас-Вегаса самостоятельно допросить Дэвиса. Самого предполагаемого убийцу привлечь к суду уже нельзя. Он был сам убит в перестрелке в Лос-Анджелесе в 1998 году.