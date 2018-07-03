Бывший гангстер Дуэйн Кит Дэвис утверждает, что знаменитого репера Тупака Шакура убил его собственный племянник
Об этом пишет газета «Дейли Мэйл» со ссылкой на новый документальный фильм, который рассказывает о преступлении 1996 года. По словам Дэвиса, Орландо Андерсон выстрелил в Шакура после личной ссоры. Племянник артиста пытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что был избит репером и его друзьями.
Бывший гангстер признался документалистам, что у него рак и поэтому он решил рассказать всё сейчас. Продюсер фильма попросил полицию Лас-Вегаса самостоятельно допросить Дэвиса. Самого предполагаемого убийцу привлечь к суду уже нельзя. Он был сам убит в перестрелке в Лос-Анджелесе в 1998 году.
Комментарии7
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komiccap_nkvd 03 июля 2018 | 13:10
его точно убили не по приказу Путина.
он тогда президентом еще не был.
если не Путин, то кто?
но санкции против России вводить надо.
vilingrad 03 июля 2018 | 13:16
komiccap_nkvd: но санкции против России вводить надо"
Хорошая мысль. Если портянки за санкции- кранты РФ:)
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 13:11
Рэп - кал.
olegleon 03 июля 2018 | 13:16
чёрт, кто все эти люди, что о них Эхо пишет????
pavelmistery 03 июля 2018 | 13:30
olegleon: Вы с какой планеты пишите? )
kiever 03 июля 2018 | 13:36
Тупак велик. Молодцы американцы, с их умением делать из всего деньги. Из мелкого гангстера и наркоторговца из гетто, каким был Тупак, сделали целый пласт мировой культуры, причём умеющий приносить прибыль
sg90 03 июля 2018 | 13:45
Ежели все реперы планеты одномоментно сдохнут, то намного чище станет на Земле..