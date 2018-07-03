После отмены ряда чартерных программ «Натали Турс» турагентства пытаются отправить туристов через других операторов
После отмены ряда чартерных программ «Натали Турс» турагентства пытаются отправить туристов на отдых через других операторов, рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Напомним, что туроператор «Натали Турс» сообщил об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.
Комментарии1
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blindpew_33 03 июля 2018 | 13:16
У кого-то чартеры переполнены, а у Натали - недозагруз и убытки?
Никто не виноват в том, что у них неконкурентные цены. С Библиками, Коралом и Пегасом конкурировать уже не могут, вот и закономерный результат.