После отмены ряда чартерных программ «Натали Турс» турагентства пытаются отправить туристов через других операторов

После отмены ряда чартерных программ «Натали Турс» турагентства пытаются отправить туристов на отдых через других операторов, рассказала «Эху Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Напомним, что туроператор «Натали Турс» сообщил об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными из-за падения спроса чартерных рейсов.