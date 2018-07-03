Предварительное заседание суда в  отношении Оюба Титиева перенесено на  9 июля

Предварительное заседание суда по уголовному делу о хранении наркотиков в крупном размере в отношении руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева перенесено на 9 июля в связи с просьбой рассмотреть его в другом регионе. Об этом сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Илья Новиков.

«Заседание отложили до 9 июля. А отложили его по той причине, что я подал ходатайство в Верховный суд Чеченской республики об изменении подсудности дела о территории, с тем, чтобы дело передали в суд любого другого региона. Мы предлагали Москву, но нас устроит почти любой вариант, кроме Чеченской республики», — сказал адвокат.

По словам И.Новикова, эта просьба о переносе заседания в другой регион связана с тем, что после высказываний главы Чеченской республики Рамзана Кадырова будет сложнее доказывать невиновность О.Титиева.

«Кадыров лично уже успел высказаться в смысле того, что виновность Титиева доказана, он перечислял на его взгляд убедительные доказательства того, что Титиев имел при себе наркотики, а не их ему подбросили. Во-вторых, о том, какой Титиев плохой человек, как и все правозащитники. Поэтому учитывая авторитет, которым Кадыров пользуется в Чечне, мы не можем полагаться на то, что в Шалинском суде найдется судья, который сможет противостоять влиянию этого авторитета, как в любом другом суде республики», — отметил адвокат.

Верховный суд Чеченской республики рассмотрит ходатайство 5 июля, добавил Илья Новиков.

Глава местного отделения «Мемориала» Оюб Титиев был арестован 9 января в Чечне. Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Сам О.Титиев утверждает, что обвинение в отношении него фальсифицировано.