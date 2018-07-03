Z Архив новостей новости
5 23 6 2102
13:00, 03 июля 2018

Операторы связи не могут легально исполнить положения «закона Яровой» о хранении переписки и записей разговоров

Операторы связи не могут легально исполнить положения «закона Яровой» о хранении переписки и записей разговоров абонентов. По данным, которые приводит «Коммерсант», сертифицированного для этого оборудования до сих пор нет, а за хранение данных без соответствующих сертификатов операторам грозят большие штрафы.

То, о чем предупреждали еще на стадии обсуждения так называемого «антитеррористического пакета», произошло. Операторы так и не получили технической, и что не менее важно, — легальной возможности выполнить требования не раз критиковавшегося представителями отрасли закона. Дело в том, что ни один из видов оборудования для хранения огромных массивов данных не имеет сертификации от Минкомсвязи. А это значит, что на данном этапе само выполнение требований «закона Яровой», вступает в конфликт с правилами сертификации. Речь идет о накопителях для хранения данных, которые в России изготавливают лишь семь предприятий, а разрешений на использование их систем не выдавалось. Более того, испытательные лаборатории для сертификации сами не получили для этого аккредитацию и процесс завершится лишь осенью. Видимо, это, несмотря на свое предупреждение, осознают и в Минскомсвязи. Как рассказал «Коммерсанту» управленец одного из сотовых операторов, они рассчитывают, что «до завершения сертификации проверять и наказывать их не будут».

Вступившие 1 июля в силу изменения обязывают операторов связи полгода хранить все телефонные разговоры, смс, а также пересылаемые пользователями изображения, аудио— и видеозаписи.

Комментарии

23

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

malanoff 03 июля 2018 | 13:04

Ну я не очень понимаю. Ну например позвонил мне какой нибудь идиот и послал меня на хер. Я соответственно его тоже пошлю. И операторы будут эту херню 6 месяцев хранить ? Идиоты , не операторы конечно.

luger_max_otto 03 июля 2018 | 13:09

Именно так. А еще появилась возможность постоянно наказывать любого оператора, что и требовалось.

blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 13:11

Не могут? Научим.

Не хотят? ЗАСТАВИМ !!!

pusin_patriot 03 июля 2018 | 13:24

luger_max_otto: Ещё раз именно так.
У нас ведь как "законы" выкручены? Ну напишут бред невозможный и вроде никого же не трогают, всё тихо, закон как бы есть, его как бы никто не выполняет.
А вот потом приходит такой оперок к ОПСОСу и "тырым-пырым-растопырым", давайте мне вот эти все данные и эти, и вообще всё что скажу тащите и присылайте. И тогда уже никому и в голову не придёт уточнять, а на каком основании? Иначе моментально вспомнят про "закон", который как бы никто не выполняет.

Это не "закон", это инструмент подчинения, вымогательства и манипулирования.

vinny_vega 03 июля 2018 | 13:18

malanoff: Операторы ведут себя как идиоты под действием сложившихся обстоятельств. Но забить на этих дураков есть способ и не один. Писал я уже – купите симку в европе и сидите здесь в роуминге постоянно. Все Ваши данные на домашнем коммутаторе – где –нибудь у Водофона, например. Идентифицировать владельца становится сложно, а пистать разговоры удастся только в случае если звоните русским.

olegleon 03 июля 2018 | 13:21

malanoff: и всю порнуху, которую ты смотреть будешь, тоже полгода хранить будут )))

andre_klimov 03 июля 2018 | 13:47

olegleon:
Так вот оно - решение демографической проблемы?! Завезением иностранных болельщиков-производителей, да стимуляцией "органов" просмотром хранимого трафика?

olegleon 03 июля 2018 | 13:05

"испытательные лаборатории для сертификации сами не получили для этого аккредитацию и процесс завершится лишь осенью. ."

" - На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено."

ramen 03 июля 2018 | 13:08

Значит, надо просто послать этот "закон" нахрен! И больше его не вспоминать.
Ведь как поступали с ненужными законами в древней Греции?
Приходил какой-нибудь народный трибун с новым законопроектом и с петлёй на шее. если закон не проходил - то его просто тут же, не отходя от кассы, вешали.

ivar1964 03 июля 2018 | 13:17

ramen: Так ведь можно и вообще без депутатов остаться!

hz6691 03 июля 2018 | 13:26

ivar1964: Не просто можно , но и нужно.

maverick60089 03 июля 2018 | 13:08

Думским идиотам важно не хранить информацию, которая им не нужна, а осложнить жизнь операторам. Так, из хулиганских побуждений

rampa 03 июля 2018 | 13:15

maverick60089: не только операторам, но миллионам пользователей сотовой связи. Мегафон уже отменил выгодный для меня тариф и заставил платить за то, за что я раньше не платила. А сделали это думцы, на мой взгляд, чтобы в очередной раз выслужиться перед властью. В данном случае изобразить, что они принимают участие в борьбе с терроризмом )))

sborisych 03 июля 2018 | 13:20

maverick60089:
Да. Но во'все не из хулиганских побуждений. Ограничение на получение свободной от государства правдивой информации, или максимальное сужение ареала граждан, для которых она доступна.

sborisych 03 июля 2018 | 13:22

maverick60089:
P.S. Быть может- и даже наверное- это и есть то, к чему оне стремятся.

vasya_von_smetankin 03 июля 2018 | 13:11

Ну что же...
Если не могут исполнить "легально", придётся делать как обычно - нелегально.
А потом башлять "за нарушение законодательства".
Православно-духовная экономика в действии.

platonnekafrin 03 июля 2018 | 13:12

А, может, ну её сертификацию. Те яровые уже давно забыли про закон. Они их выпускают сотню в день.

sborisych 03 июля 2018 | 13:15

Смех смехом, но ведь этак оне могут и операторов штрафами подразорить, Ведь мало кто из мелких и средних выживет.. Административно разрядить рынок, оставив три- пять монстров, уменьшить конкуренцию, двинуть вверх цены, и крайне ограничить круг пользователей..

orein51 03 июля 2018 | 13:18

"Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет." [Из отчёта хрендурнадзора]

ivar1964 03 июля 2018 | 13:19

А в целом результат предсказуем. Невежество депутатов Думы в области IT делает их похожими на обезьян с гранатой.

(комментарий скрыт)

radionews 03 июля 2018 | 13:38

Рашки, прекращайте трындеть по телефонам.
Как вас америкосы легко завербовали своей игрушкой-мобиокий!! Вы думаете, это вам время для удобства подкинули?- нет!! Это чтоб вы все Россию предали.
Умные люди уже бы догадались, а русским спесь не позволяет сообразить, что это предоплата Америке за ваше шпионство. Вы ж в болтовне по телефонам все гостайны выбалтываете.
Спасибо, ФСБ разгадали фашистские манцы проклятых пиндосов, а умница Яровая закон придумала, специально амерам в пику, они ж любят законы.

ЗЫ : а что там дружище Сноуден попритих?

fedor_v_glaz 03 июля 2018 | 13:43

А там и шах сдохнет. В 2020 году. И весь морок закончится.

rus3 03 июля 2018 | 14:11

БОЛЬШЕ АААААДАААА!!!!!!!

Самое обсуждаемое

Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 251 6 30928 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 124 6 15460 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 293 6 22029 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Болеть или не болеть? Да, наверное, власти с помощью ЧМ добиваются каких-то своих целей. Но  почему это должно мешать вам радоваться за российских футболистов, которые впервые в истории вышли в четвертьфинал?..

5 91 6 7708 08:59
Kчм-2018, футбол, спорт, политика, общество, оппозиция, власть, видео, мнения
Блоги

Вася Обломов музыкант

Протестовать стало «не модно» Сейчас стало модно «любить Родину», «смотреть на вещи шире» и смеяться над дураками, которые «только и делают, что ноют». В общем, сейчас модно говорить, что протест — это модно…

5 154 6 43673 26.06
Kполитика, общество, власть, мнения, митинги, протесты
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 209 6 28536 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Новости

Два человека могут быть причастны к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии В скором времени Скотланд-Ярд может возбудить против подозреваемых уголовное дело…

5 59 6 6636
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 426 6 48888 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Выжившая голова Дракона Юрий Дмитриев — один из главных борцов с возрождением сталинского Дракона. Именно поэтому его так ненавидят генрихи и бургомистры — четвертая, выжившая голова Дракона…

5 95 6 11230 29.06
Kобщество, власть, суды, мнения
Голосование
Кому вы желаете победы в сегодняшнем матче?
5 87 6 10300 01.07
Блоги

Артем Дзюба празднует ответный гол в ворота сборной Испании Закончился 1-й тайм встречи России с командой Испании, счет 1:1 ...

5 90 6 12101 01.07
Kфутбол, чм-2018, спорт, события
Блоги

Александр Сокуров кинорежиссер

Олег Сенцов должен жить. Его жизнь зависит от нас и от Вас Открытые письма к Папе Римскому и к Президенту Украины Петру Порошенко…

5 232 6 33080 29.06
Kсенцов, украина, рф, политика, тюрьмы, суды, аресты, мнения
Блоги

Татьяна Москалькова уполномоченный по правам человека в России

Удовлетворена, что жизни Сенцова угрозы нет Он ходит, встретил меня стоя, смотрит телевизор, два раза в день получает питательные смеси, читает газеты, пишет сценарий… Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров…

5 276 6 39478 28.06
Kполитика, сенцов, правозащита, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Я отзываю иск Я отзываю иск Я не оставляю цели рано или поздно, возможно уже на следующем цикле, стать мэром Москвы…

5 86 6 12435 02.07
8читать ;смотреть
Kвыборы, яблоко, видео, мнения
Блоги

+ Обращение игроков сборной России к болельщикам Обращение игроков сборной России к болельщикам В видеоролике спортсмены поблагодарили фанатов за поддержку и пообещали постараться в матче против команды Испании…

5 84 6 12295 30.06
8читать ;смотреть
Kрф, футбол, видео, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 126 6 19362 27.06
Kчечня, пасе, государство, события

Популярное за неделю

Новости

В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови…

5 6 6 33421
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это никакие-то там шлюшки, это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова, мы с тобой»...

5 86 6 139179 27.06
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kполитика, государство, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Россиянки, вступающие в сексуальную связь с иностранными болельщиками, позорят страну?
5 66 6 16834 29.06
Блоги

Алексей Наседкин врач, блогер

Каково в Чечне на самом деле Есть люди, испытывающие к Чечне и чеченцам нечто вроде… брезгливости что-ли. И данное обстоятельство мешает им увидеть всё собственными глазами…

5 219 6 300227 30.06
Kфото, путешествия, чечня, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это весь мир думает, что это футбол. Эти болельщики аргентинские, которые ходят по Никольской и пьют пиво — думают, что они приехали на футбол. А для нас это Третья мировая война, и победить в ней помогают духи предков…

5 157 6 111885 30.06
#слушать 47:01 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7092063
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3555640

Сегодня в эфире