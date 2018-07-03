Операторы связи не могут легально исполнить положения «закона Яровой» о хранении переписки и записей разговоров абонентов. По данным, которые приводит «Коммерсант», сертифицированного для этого оборудования до сих пор нет, а за хранение данных без соответствующих сертификатов операторам грозят большие штрафы.

То, о чем предупреждали еще на стадии обсуждения так называемого «антитеррористического пакета», произошло. Операторы так и не получили технической, и что не менее важно, — легальной возможности выполнить требования не раз критиковавшегося представителями отрасли закона. Дело в том, что ни один из видов оборудования для хранения огромных массивов данных не имеет сертификации от Минкомсвязи. А это значит, что на данном этапе само выполнение требований «закона Яровой», вступает в конфликт с правилами сертификации. Речь идет о накопителях для хранения данных, которые в России изготавливают лишь семь предприятий, а разрешений на использование их систем не выдавалось. Более того, испытательные лаборатории для сертификации сами не получили для этого аккредитацию и процесс завершится лишь осенью. Видимо, это, несмотря на свое предупреждение, осознают и в Минскомсвязи. Как рассказал «Коммерсанту» управленец одного из сотовых операторов, они рассчитывают, что «до завершения сертификации проверять и наказывать их не будут».

Вступившие 1 июля в силу изменения обязывают операторов связи полгода хранить все телефонные разговоры, смс, а также пересылаемые пользователями изображения, аудио— и видеозаписи.