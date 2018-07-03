Операторы связи не могут легально исполнить положения «закона Яровой» о хранении переписки и записей разговоров
Операторы связи не могут легально исполнить положения «закона Яровой» о хранении переписки и записей разговоров абонентов. По данным, которые приводит «Коммерсант», сертифицированного для этого оборудования до сих пор нет, а за хранение данных без соответствующих сертификатов операторам грозят большие штрафы.
То, о чем предупреждали еще на стадии обсуждения так называемого «антитеррористического пакета», произошло. Операторы так и не получили технической, и что не менее важно, — легальной возможности выполнить требования не раз критиковавшегося представителями отрасли закона. Дело в том, что ни один из видов оборудования для хранения огромных массивов данных не имеет сертификации от Минкомсвязи. А это значит, что на данном этапе само выполнение требований «закона Яровой», вступает в конфликт с правилами сертификации. Речь идет о накопителях для хранения данных, которые в России изготавливают лишь семь предприятий, а разрешений на использование их систем не выдавалось. Более того, испытательные лаборатории для сертификации сами не получили для этого аккредитацию и процесс завершится лишь осенью. Видимо, это, несмотря на свое предупреждение, осознают и в Минскомсвязи. Как рассказал «Коммерсанту» управленец одного из сотовых операторов, они рассчитывают, что «до завершения сертификации проверять и наказывать их не будут».
Вступившие 1 июля в силу изменения обязывают операторов связи полгода хранить все телефонные разговоры, смс, а также пересылаемые пользователями изображения, аудио— и видеозаписи.
Комментарии23
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malanoff 03 июля 2018 | 13:04
Ну я не очень понимаю. Ну например позвонил мне какой нибудь идиот и послал меня на хер. Я соответственно его тоже пошлю. И операторы будут эту херню 6 месяцев хранить ? Идиоты , не операторы конечно.
luger_max_otto 03 июля 2018 | 13:09
Именно так. А еще появилась возможность постоянно наказывать любого оператора, что и требовалось.
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 13:11
Не могут? Научим.
Не хотят? ЗАСТАВИМ !!!
pusin_patriot 03 июля 2018 | 13:24
luger_max_otto: Ещё раз именно так.
У нас ведь как "законы" выкручены? Ну напишут бред невозможный и вроде никого же не трогают, всё тихо, закон как бы есть, его как бы никто не выполняет.
А вот потом приходит такой оперок к ОПСОСу и "тырым-пырым-растопырым", давайте мне вот эти все данные и эти, и вообще всё что скажу тащите и присылайте. И тогда уже никому и в голову не придёт уточнять, а на каком основании? Иначе моментально вспомнят про "закон", который как бы никто не выполняет.
Это не "закон", это инструмент подчинения, вымогательства и манипулирования.
vinny_vega 03 июля 2018 | 13:18
malanoff: Операторы ведут себя как идиоты под действием сложившихся обстоятельств. Но забить на этих дураков есть способ и не один. Писал я уже – купите симку в европе и сидите здесь в роуминге постоянно. Все Ваши данные на домашнем коммутаторе – где –нибудь у Водофона, например. Идентифицировать владельца становится сложно, а пистать разговоры удастся только в случае если звоните русским.
olegleon 03 июля 2018 | 13:21
malanoff: и всю порнуху, которую ты смотреть будешь, тоже полгода хранить будут )))
andre_klimov 03 июля 2018 | 13:47
olegleon:
Так вот оно - решение демографической проблемы?! Завезением иностранных болельщиков-производителей, да стимуляцией "органов" просмотром хранимого трафика?
olegleon 03 июля 2018 | 13:05
"испытательные лаборатории для сертификации сами не получили для этого аккредитацию и процесс завершится лишь осенью. ."
" - На Руси, слава Богу, дураков лет на сто припасено."
ramen 03 июля 2018 | 13:08
Значит, надо просто послать этот "закон" нахрен! И больше его не вспоминать.
Ведь как поступали с ненужными законами в древней Греции?
Приходил какой-нибудь народный трибун с новым законопроектом и с петлёй на шее. если закон не проходил - то его просто тут же, не отходя от кассы, вешали.
ivar1964 03 июля 2018 | 13:17
ramen: Так ведь можно и вообще без депутатов остаться!
hz6691 03 июля 2018 | 13:26
ivar1964: Не просто можно , но и нужно.
maverick60089 03 июля 2018 | 13:08
Думским идиотам важно не хранить информацию, которая им не нужна, а осложнить жизнь операторам. Так, из хулиганских побуждений
rampa 03 июля 2018 | 13:15
maverick60089: не только операторам, но миллионам пользователей сотовой связи. Мегафон уже отменил выгодный для меня тариф и заставил платить за то, за что я раньше не платила. А сделали это думцы, на мой взгляд, чтобы в очередной раз выслужиться перед властью. В данном случае изобразить, что они принимают участие в борьбе с терроризмом )))
sborisych 03 июля 2018 | 13:20
maverick60089:
Да. Но во'все не из хулиганских побуждений. Ограничение на получение свободной от государства правдивой информации, или максимальное сужение ареала граждан, для которых она доступна.
sborisych 03 июля 2018 | 13:22
maverick60089:
P.S. Быть может- и даже наверное- это и есть то, к чему оне стремятся.
vasya_von_smetankin 03 июля 2018 | 13:11
Ну что же...
Если не могут исполнить "легально", придётся делать как обычно - нелегально.
А потом башлять "за нарушение законодательства".
Православно-духовная экономика в действии.
platonnekafrin 03 июля 2018 | 13:12
А, может, ну её сертификацию. Те яровые уже давно забыли про закон. Они их выпускают сотню в день.
sborisych 03 июля 2018 | 13:15
Смех смехом, но ведь этак оне могут и операторов штрафами подразорить, Ведь мало кто из мелких и средних выживет.. Административно разрядить рынок, оставив три- пять монстров, уменьшить конкуренцию, двинуть вверх цены, и крайне ограничить круг пользователей..
orein51 03 июля 2018 | 13:18
"Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет." [Из отчёта хрендурнадзора]
ivar1964 03 июля 2018 | 13:19
А в целом результат предсказуем. Невежество депутатов Думы в области IT делает их похожими на обезьян с гранатой.
radionews 03 июля 2018 | 13:38
Рашки, прекращайте трындеть по телефонам.
Как вас америкосы легко завербовали своей игрушкой-мобиокий!! Вы думаете, это вам время для удобства подкинули?- нет!! Это чтоб вы все Россию предали.
Умные люди уже бы догадались, а русским спесь не позволяет сообразить, что это предоплата Америке за ваше шпионство. Вы ж в болтовне по телефонам все гостайны выбалтываете.
Спасибо, ФСБ разгадали фашистские манцы проклятых пиндосов, а умница Яровая закон придумала, специально амерам в пику, они ж любят законы.
ЗЫ : а что там дружище Сноуден попритих?
fedor_v_glaz 03 июля 2018 | 13:43
А там и шах сдохнет. В 2020 году. И весь морок закончится.
rus3 03 июля 2018 | 14:11
БОЛЬШЕ АААААДАААА!!!!!!!