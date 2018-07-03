В мэрию Москвы подана заявка на проведение митинга 18 июля против повышения пенсионного возраста. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции, представитель от партии «Справедливая Россия» в оргкомитете коалиции против повышения пенсионного возраста Илья Свиридов.

«Сегодня поданы заявки на два варианта проведения акции. Первый вариант – это от Пушкинской площади по Страстному бульвару до площади Академика Сахарова, где должен пройти митинг. Вторая заявка — это по Цветному бульвару от Трубной площади, и дальше по Олимпийскому проспекту и до Суворовской площади, где должен состояться митинг. Заявка подана на 30 тысяч человек на 18 июля. Старт шествия намечен на 18.30, и на 20.00 — 20.30 — начало митинга», — сказал он.

По словам И.Свиридова, акция пройдет накануне первого чтения соответствующего законопроекта в Государственной думе РФ, и намерена показать, «что большое количество людей против повышения пенсионного возраста».