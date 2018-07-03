В мэрию Москвы подана заявка на проведение митинга 18 июля против повышения пенсионного возраста
В мэрию Москвы подана заявка на проведение митинга 18 июля против повышения пенсионного возраста. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один из организаторов акции, представитель от партии «Справедливая Россия» в оргкомитете коалиции против повышения пенсионного возраста Илья Свиридов.
«Сегодня поданы заявки на два варианта проведения акции. Первый вариант – это от Пушкинской площади по Страстному бульвару до площади Академика Сахарова, где должен пройти митинг. Вторая заявка — это по Цветному бульвару от Трубной площади, и дальше по Олимпийскому проспекту и до Суворовской площади, где должен состояться митинг. Заявка подана на 30 тысяч человек на 18 июля. Старт шествия намечен на 18.30, и на 20.00 — 20.30 — начало митинга», — сказал он.
По словам И.Свиридова, акция пройдет накануне первого чтения соответствующего законопроекта в Государственной думе РФ, и намерена показать, «что большое количество людей против повышения пенсионного возраста».
Комментарии4
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luger_max_otto 03 июля 2018 | 13:01
Оно, конечно, и хорошо- но как мало...
ivfn 03 июля 2018 | 13:27
luger_max_otto:
Это не тот ли Свиридов ,
который в мэры Москвы собрался.????
Вот придурок. Попиарится захотелось. Таким Свиридовым с 2017 года пенсионный возраст увеличили.до 65 лет, Вопрос. Против чего он собирается бузить.?
radionews 03 июля 2018 | 13:27
Не смешите мои Искандеры, рашкопенсы.
К 18 июля закон пройдет третье чтение и вступит в силу.
Пойдете на ваш холопский митинг, угодите под статью.
motooppic 03 июля 2018 | 13:34
Чемпионат кончится, станет скучно, поэтому будем гонять оппозиционных дураков на митингах. Какая никакая , а развлекуха и демократия!