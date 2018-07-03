У футболиста сборной России Юрия Жиркова выявлено воспаление сухожилия голени
Об этом сообщает пресс-служба сборной России. Точные сроки восстановления футболиста неизвестны. Он получил травму в первом тайме матча с испанцами, который российская команда выиграла по пенальти.
В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами. Эта игра пройдет 7 июля в Сочи.
Ну а сегодня заключительные матчи одной восьмой финала. Швеция играет со Швейцарией, Колумбия встречается с Англией.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sg90 03 июля 2018 | 12:50
К финалу оклемается