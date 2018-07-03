У  футболиста сборной России Юрия Жиркова выявлено воспаление сухожилия голени

Об этом сообщает пресс-служба сборной России. Точные сроки восстановления футболиста неизвестны. Он получил травму в первом тайме матча с испанцами, который российская команда выиграла по пенальти.

В четвертьфинале россияне сыграют с хорватами. Эта игра пройдет 7 июля в Сочи.

Ну а сегодня заключительные матчи одной восьмой финала. Швеция играет со Швейцарией, Колумбия встречается с Англией.