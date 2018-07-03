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12:32, 03 июля 2018

Крымские власти заявляют об  увеличении потока туристов

В этом году полуостров принял миллион 800 тысяч человек, — это почти  на  25% больше, чем за тот же период 2017 года.
Каждый третий отдыхающий приехал по Крымскому мосту, — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Вовченко. Гостиницы, санатории, пансионаты и турбазы, а также детские лагеря, по данным министра, сейчас заполнены на 66%.

Комментарии

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aleksandr39 03 июля 2018 | 12:42

Верните " накопленную " пенсию ,которая пошла на " наш крым " .

blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:42

Вернувшись в Россию - Крым вернулся к здоровой экономике, к процветанию.
Теперь так будет всегда!!!

pyco_mypucmo 03 июля 2018 | 12:45

Такой *опы в Крыму ещё не бывало. Трезвеют потихоньку.

forfor 03 июля 2018 | 12:55

blinorozhiy_chmo: Согласен, такой писец теперь там будет всегда

taglit 03 июля 2018 | 12:56

blinorozhiy_chmo: Подводя итоги 2017-го, российские власти Крыма вновь говорили об экономических успехах полуострова после его «возвращения в родную гавань». Правда, даже «правильно посчитанные» данные крымской статистики опровергают пафосные речи чиновников – доходы в Крыму приносит только добыча полезных ископаемых и немного – продукция для ВПК.

По данным Крымстата, за десять месяцев 2017 года доходы крымских предприятий и организаций составили 58,9 млрд рублей (порядка 1 млрд долларов). Из них на промышленность приходится 52,3 млрд рублей (89%), из которых 95% – это добыча полезных ископаемых. То есть «достижения» крымской промышленности сводятся к добыче газа на украинских месторождениях и дроблению на камни крымских гор.

noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 12:44

aleksandr39: У мамки попроси.

aleksandr39 03 июля 2018 | 12:59

noxepy_7_40_: Пусть подавятся крымчане моей " накопленной " пенсией .

noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 13:02

aleksandr39: Котишка, боюсь, что "твоей пенсией" подавиться будет сложно. Ну сам посуди, какая может быть пенсия у того, кто тяжелее своего члена отродясь ничего в руках не держал?

aleksandr39 03 июля 2018 | 13:08

noxepy_7_40_: Опять " боярышника " напился или укололся ? Одень презерватив ,не плоди боевиков из ОПГ " днр -лугандон " .

olegleon 03 июля 2018 | 12:45

aleksandr39: это которую забрали в 2013 году и пустили на выплату текущих пенсий и индексацию 2013 года?

platonnekafrin 03 июля 2018 | 12:54


aleksandr39: - Верните " накопленную " пенсию ,которая пошла на " наш крым " .
- Попробуйте отъесть свою часть от моста. Советую брать компенсацию быстросъемными болтами и гайками, чтоб с вышки не успели расстрелять.

s011ma 03 июля 2018 | 13:16

platonnekafrin: — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру… — усмехается Денис. — Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет шилишпер… Эта рыба простор любит.

democ 03 июля 2018 | 12:43

Значит на 25% увеличилось количество мусора на побережье и в водах Крыма.

barsuchok 03 июля 2018 | 12:56

Как известно, существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.

murad_manapov 03 июля 2018 | 13:00

вечно власти заявляют об увеличении и досрочном достижении, это тот самый путинский прорыв?

radionews 03 июля 2018 | 13:01

Непорядок!
Какие туристы на военной базе, в особом укрепрайоне?
Это все шпионы, без вариантов.
ФСБ, шевели копытами, подопечные прут!

sab171 03 июля 2018 | 13:03

вот посмотрел я сейчас веб-камеры Евпатория, Севастополь, Коктебель, Судак - и если убрать 25% то что за рекорд посещаемости был в прошлом году? фуфлыжники, даже Горный сдулся и перешел от лжереляций о Крыме к жизни народа, пенсиям, предпринимательству и проституткам.

malinskii 03 июля 2018 | 13:06

при хохлах там 6 лямов отдыхало.

apels 03 июля 2018 | 13:43

Нифига не понимаю. Санатории и лагеря только на 66% заполненны а 1,8 миллионов. Может санаториев понастроили? - да вроде как нет.

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