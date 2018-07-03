Крымские власти заявляют об увеличении потока туристов
В этом году полуостров принял миллион 800 тысяч человек, — это почти на 25% больше, чем за тот же период 2017 года.
Каждый третий отдыхающий приехал по Крымскому мосту, — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Вовченко. Гостиницы, санатории, пансионаты и турбазы, а также детские лагеря, по данным министра, сейчас заполнены на 66%.
Комментарии19
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aleksandr39 03 июля 2018 | 12:42
Верните " накопленную " пенсию ,которая пошла на " наш крым " .
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:42
Вернувшись в Россию - Крым вернулся к здоровой экономике, к процветанию.
Теперь так будет всегда!!!
pyco_mypucmo 03 июля 2018 | 12:45
Такой *опы в Крыму ещё не бывало. Трезвеют потихоньку.
forfor 03 июля 2018 | 12:55
blinorozhiy_chmo: Согласен, такой писец теперь там будет всегда
taglit 03 июля 2018 | 12:56
blinorozhiy_chmo: Подводя итоги 2017-го, российские власти Крыма вновь говорили об экономических успехах полуострова после его «возвращения в родную гавань». Правда, даже «правильно посчитанные» данные крымской статистики опровергают пафосные речи чиновников – доходы в Крыму приносит только добыча полезных ископаемых и немного – продукция для ВПК.
По данным Крымстата, за десять месяцев 2017 года доходы крымских предприятий и организаций составили 58,9 млрд рублей (порядка 1 млрд долларов). Из них на промышленность приходится 52,3 млрд рублей (89%), из которых 95% – это добыча полезных ископаемых. То есть «достижения» крымской промышленности сводятся к добыче газа на украинских месторождениях и дроблению на камни крымских гор.
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 12:44
aleksandr39: У мамки попроси.
aleksandr39 03 июля 2018 | 12:59
noxepy_7_40_: Пусть подавятся крымчане моей " накопленной " пенсией .
noxepy_7_40_ 03 июля 2018 | 13:02
aleksandr39: Котишка, боюсь, что "твоей пенсией" подавиться будет сложно. Ну сам посуди, какая может быть пенсия у того, кто тяжелее своего члена отродясь ничего в руках не держал?
aleksandr39 03 июля 2018 | 13:08
noxepy_7_40_: Опять " боярышника " напился или укололся ? Одень презерватив ,не плоди боевиков из ОПГ " днр -лугандон " .
olegleon 03 июля 2018 | 12:45
aleksandr39: это которую забрали в 2013 году и пустили на выплату текущих пенсий и индексацию 2013 года?
platonnekafrin 03 июля 2018 | 12:54
aleksandr39: - Верните " накопленную " пенсию ,которая пошла на " наш крым " .
- Попробуйте отъесть свою часть от моста. Советую брать компенсацию быстросъемными болтами и гайками, чтоб с вышки не успели расстрелять.
s011ma 03 июля 2018 | 13:16
platonnekafrin: — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру… — усмехается Денис. — Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко… В нашей реке не живет шилишпер… Эта рыба простор любит.
democ 03 июля 2018 | 12:43
Значит на 25% увеличилось количество мусора на побережье и в водах Крыма.
barsuchok 03 июля 2018 | 12:56
Как известно, существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
murad_manapov 03 июля 2018 | 13:00
вечно власти заявляют об увеличении и досрочном достижении, это тот самый путинский прорыв?
radionews 03 июля 2018 | 13:01
Непорядок!
Какие туристы на военной базе, в особом укрепрайоне?
Это все шпионы, без вариантов.
ФСБ, шевели копытами, подопечные прут!
sab171 03 июля 2018 | 13:03
вот посмотрел я сейчас веб-камеры Евпатория, Севастополь, Коктебель, Судак - и если убрать 25% то что за рекорд посещаемости был в прошлом году? фуфлыжники, даже Горный сдулся и перешел от лжереляций о Крыме к жизни народа, пенсиям, предпринимательству и проституткам.
malinskii 03 июля 2018 | 13:06
при хохлах там 6 лямов отдыхало.
apels 03 июля 2018 | 13:43
Нифига не понимаю. Санатории и лагеря только на 66% заполненны а 1,8 миллионов. Может санаториев понастроили? - да вроде как нет.