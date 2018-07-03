Крымские власти заявляют об  увеличении потока туристов

В этом году полуостров принял миллион 800 тысяч человек, — это почти на 25% больше, чем за тот же период 2017 года.

Каждый третий отдыхающий приехал по Крымскому мосту, — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Вовченко. Гостиницы, санатории, пансионаты и турбазы, а также детские лагеря, по данным министра, сейчас заполнены на 66%.