Московские и подмосковные пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, новая льгота начнет действовать с 1-го августа.



Возможность бесплатного проезда также получат и другие категории граждан, в частности, родители из многодетных семей, опекуны детей-сирот, родители детей-инвалидов и почетные доноры.