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12:31, 03 июля 2018

Московские и подмосковные пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, новая льгота начнет действовать с  1-го августа.

Возможность бесплатного проезда также получат и другие категории граждан, в частности, родители из многодетных семей, опекуны детей-сирот, родители детей-инвалидов и почетные доноры.

Комментарии

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malanoff 03 июля 2018 | 12:39

Но , чтобы стать пенсионером , придется теперь несколько лет потерпеть. Вот хитрожопые какие.

danko1 03 июля 2018 | 12:41

malanoff: Интересно, а после выборов Собянин ту льготу оставит?
И чем, кроме подкупа избирателей, когда такая льгота вводится в период избирательной кампании, это еще можно назвать?

olegleon 03 июля 2018 | 12:43

danko1: что с Вами случилось? Вы даже не задали вопрос "за чей счёт банкет?", т.е. кто заплатит сотни миллионов рублей за бесплатное катание на электричках

sanisan 03 июля 2018 | 12:50

Мы, пенсионеры, будем считать данное нововведение настоящей заботой о нас Собянина и Путина. А так же считать настоящей удачей что зигающий Навальный, Яшин и Чирикова не принимают участие в нашей жизни.

compare 03 июля 2018 | 13:02

sanisan: кажется.вам уже и пенсия-то,ни к чему...зачем "птицам"деньги?

vikwlad 03 июля 2018 | 13:09

Халяву наш народ любит. Победа Собянину будет обеспечена. А в октябре эту халяву, наверняка, отменят.

aleksandr39 03 июля 2018 | 13:05

sanisan: УРА !!! Опять увеличиваются тарифы ЖКХ ,каждый день дорожает бензин и продукты для народа России ,

blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:48

Жизни Российских пенсионеров остается только завидовать, в отличии от недостойной жизни их зарубежных ровесников.
Россия - социально ответственное государство. Факт!

pionerka Зинаида Сацкая 03 июля 2018 | 13:08

blinorozhiy_chmo: Зарубежные ровесники и пенсии имеют достойные и льготы немеренные. Это факт.

malanoff 03 июля 2018 | 12:55

danko1: Льготы может и оставят , а вот число электричек могут в 2 раза сократить. Если не смогут все влезть ,то попросят меньше жрать.

taglit 03 июля 2018 | 12:41

malanoff: обычный трюк перед "выборами", - именно этот электорат приносит бОльшую часть голосов... Хотя подкуп избирателей - прямое нарушение закона о выборах. Но в России - закон, что дышло....

democ 03 июля 2018 | 12:40

В Кузбассе уже давно ездят бесплатно. Только вот из - за долгов области перед МПС, из - за льготников, теперь осталось электричек - "туда" и "обратно".

murad_manapov 03 июля 2018 | 12:43

московия в пределах своей области пытается снизить напряженность вокруг пенсионного скандала

platonnekafrin 03 июля 2018 | 12:49

Бесплатный поезд?! Есть стимул выжить! А куда хоть повезут то?

gvs 03 июля 2018 | 12:49

А бесплатную раздачу хлеба в электричках Оленевод устраивать не планирует? )))

servelat 03 июля 2018 | 12:51

Не сказано сколько бесплатных поездок будет. Может раз в год.

platonnekafrin 03 июля 2018 | 12:56

servelat: Раз в жизнь.

idontbelieve 03 июля 2018 | 13:36

platonnekafrin: Туда......на небеса без обратного билета

ramus 03 июля 2018 | 12:52

Дёшево хотят купить.

olegleon 03 июля 2018 | 13:01

ramus: хорошо же Вы живёте, если сотни миллионов рублей для Вас "дёшево"

(комментарий скрыт)

hiryrg 03 июля 2018 | 12:53

А почему подмосковные пенсионеры не смогут бесплатно ездить по Москве? Вопрос без ответа.

pionerka Зинаида Сацкая 03 июля 2018 | 13:09

hiryrg: Потому что губернатор Воробьев эту строку из бюджета вычеркнул.

stas12006 03 июля 2018 | 12:55

в остальной стране люди второго сорта живут.
в москве более важные граждане для власти - им и прибавку к пенсии положено давать.
потому что в москве можно прийти митинговать к кремлю. а в каком-нибудь конь-колодезе люди придут митинговать к своему клубу - ну и пусть там стоят как дураки, наплевать на них.

vvs7651 03 июля 2018 | 12:56

Ничего нового Собянин не сказал. Таковое и ранее было.
Однако в очередной раз показал, какой он ласковый и добрый...

forfor 03 июля 2018 | 12:59

Обама вернул льготы? Спасибо, Барак Хусейнович!

pionerka Зинаида Сацкая 03 июля 2018 | 13:05

Красивый - без иронии! - подарок московского мэра жителям Подмосковья. У губернатора Московской области до собственных пенсионеров руки не дошли. Наоборот, несколько лет назад он лишил подмосковных пенсионеров права бесплатного проезда в московском общественном транспорте, вычеркнув из областного бюджета такую строку. Уточню только, что почетные доноры и до этого имели право бесплатного проезда в электричках.

s011ma 03 июля 2018 | 13:10

Московские и подмосковные пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках
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Ну, их теперь не так много будет. Но надо ввести симметричные меры, направленные на сокращение количества родителей из многодетных семей, опекунов детей-сирот, родителей детей-инвалидов и почетных доноров.

idontbelieve 03 июля 2018 | 13:39

s011ma: Не учите нашу власть бороться с населением.она отлично справляется с этим сама.

sborisych 03 июля 2018 | 13:49

Вот это к "выборам" прикупил- так прикупил.. Правда своим административным ресурсом- но кто об этом вспомнит...

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