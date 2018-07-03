Московские и подмосковные пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках
Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, новая льгота начнет действовать с 1-го августа.
Возможность бесплатного проезда также получат и другие категории граждан, в частности, родители из многодетных семей, опекуны детей-сирот, родители детей-инвалидов и почетные доноры.
Комментарии29
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malanoff 03 июля 2018 | 12:39
Но , чтобы стать пенсионером , придется теперь несколько лет потерпеть. Вот хитрожопые какие.
danko1 03 июля 2018 | 12:41
malanoff: Интересно, а после выборов Собянин ту льготу оставит?
И чем, кроме подкупа избирателей, когда такая льгота вводится в период избирательной кампании, это еще можно назвать?
olegleon 03 июля 2018 | 12:43
danko1: что с Вами случилось? Вы даже не задали вопрос "за чей счёт банкет?", т.е. кто заплатит сотни миллионов рублей за бесплатное катание на электричках
sanisan 03 июля 2018 | 12:50
Мы, пенсионеры, будем считать данное нововведение настоящей заботой о нас Собянина и Путина. А так же считать настоящей удачей что зигающий Навальный, Яшин и Чирикова не принимают участие в нашей жизни.
compare 03 июля 2018 | 13:02
sanisan: кажется.вам уже и пенсия-то,ни к чему...зачем "птицам"деньги?
vikwlad 03 июля 2018 | 13:09
Халяву наш народ любит. Победа Собянину будет обеспечена. А в октябре эту халяву, наверняка, отменят.
aleksandr39 03 июля 2018 | 13:05
sanisan: УРА !!! Опять увеличиваются тарифы ЖКХ ,каждый день дорожает бензин и продукты для народа России ,
blinorozhiy_chmo 03 июля 2018 | 12:48
Жизни Российских пенсионеров остается только завидовать, в отличии от недостойной жизни их зарубежных ровесников.
Россия - социально ответственное государство. Факт!
pionerka Зинаида Сацкая 03 июля 2018 | 13:08
blinorozhiy_chmo: Зарубежные ровесники и пенсии имеют достойные и льготы немеренные. Это факт.
malanoff 03 июля 2018 | 12:55
danko1: Льготы может и оставят , а вот число электричек могут в 2 раза сократить. Если не смогут все влезть ,то попросят меньше жрать.
taglit 03 июля 2018 | 12:41
malanoff: обычный трюк перед "выборами", - именно этот электорат приносит бОльшую часть голосов... Хотя подкуп избирателей - прямое нарушение закона о выборах. Но в России - закон, что дышло....
democ 03 июля 2018 | 12:40
В Кузбассе уже давно ездят бесплатно. Только вот из - за долгов области перед МПС, из - за льготников, теперь осталось электричек - "туда" и "обратно".
murad_manapov 03 июля 2018 | 12:43
московия в пределах своей области пытается снизить напряженность вокруг пенсионного скандала
platonnekafrin 03 июля 2018 | 12:49
Бесплатный поезд?! Есть стимул выжить! А куда хоть повезут то?
gvs 03 июля 2018 | 12:49
А бесплатную раздачу хлеба в электричках Оленевод устраивать не планирует? )))
servelat 03 июля 2018 | 12:51
Не сказано сколько бесплатных поездок будет. Может раз в год.
platonnekafrin 03 июля 2018 | 12:56
servelat: Раз в жизнь.
idontbelieve 03 июля 2018 | 13:36
platonnekafrin: Туда......на небеса без обратного билета
ramus 03 июля 2018 | 12:52
Дёшево хотят купить.
olegleon 03 июля 2018 | 13:01
ramus: хорошо же Вы живёте, если сотни миллионов рублей для Вас "дёшево"
hiryrg 03 июля 2018 | 12:53
А почему подмосковные пенсионеры не смогут бесплатно ездить по Москве? Вопрос без ответа.
pionerka Зинаида Сацкая 03 июля 2018 | 13:09
hiryrg: Потому что губернатор Воробьев эту строку из бюджета вычеркнул.
stas12006 03 июля 2018 | 12:55
в остальной стране люди второго сорта живут.
в москве более важные граждане для власти - им и прибавку к пенсии положено давать.
потому что в москве можно прийти митинговать к кремлю. а в каком-нибудь конь-колодезе люди придут митинговать к своему клубу - ну и пусть там стоят как дураки, наплевать на них.
vvs7651 03 июля 2018 | 12:56
Ничего нового Собянин не сказал. Таковое и ранее было.
Однако в очередной раз показал, какой он ласковый и добрый...
forfor 03 июля 2018 | 12:59
Обама вернул льготы? Спасибо, Барак Хусейнович!
pionerka Зинаида Сацкая 03 июля 2018 | 13:05
Красивый - без иронии! - подарок московского мэра жителям Подмосковья. У губернатора Московской области до собственных пенсионеров руки не дошли. Наоборот, несколько лет назад он лишил подмосковных пенсионеров права бесплатного проезда в московском общественном транспорте, вычеркнув из областного бюджета такую строку. Уточню только, что почетные доноры и до этого имели право бесплатного проезда в электричках.
s011ma 03 июля 2018 | 13:10
Московские и подмосковные пенсионеры смогут бесплатно ездить в электричках
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Ну, их теперь не так много будет. Но надо ввести симметричные меры, направленные на сокращение количества родителей из многодетных семей, опекунов детей-сирот, родителей детей-инвалидов и почетных доноров.
idontbelieve 03 июля 2018 | 13:39
s011ma: Не учите нашу власть бороться с населением.она отлично справляется с этим сама.
sborisych 03 июля 2018 | 13:49
Вот это к "выборам" прикупил- так прикупил.. Правда своим административным ресурсом- но кто об этом вспомнит...